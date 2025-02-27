الكرملين: الأراضي التي انضمت لروسيا غير قابلة للنقاش

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ( الكرملين ) دميتري بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مجال واسع للتعاون ولكن لا توجد مناقشات جوهرية حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا أحد يتوقع حلولا سهلة وسريعة بين روسيا والولايات المتحدة.

ترامب على عكس بايدن مستعد للإصغاء

وبين المتحدث باسم الكرملين، في بيان له، أن موسكو ترى أن ترامب على عكس بايدن مستعد للإصغاء، وأن الأراضي التي انضمت لروسيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ منها وهذا أمر غير قابل للنقاش.

الحكم الصادر ضد رئيس جمهورية صرب البوسنة دوديك

وأدان الكرملين الحكم الصادر ضد رئيس جمهورية صرب البوسنة دوديك، حيث قال بيسكوف: “قد يؤثر سلبا على البلقان ككل ويزعزع استقرار الوضع، وأن ملاحقة رئيس جمهورية صرب البوسنة تحمل طابعا سياسيا”.

وشدد على أن الرسوم التي تخطط الولايات المتحدة لفرضها على الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تؤثر على روسيا.

فرض رسوم على السلع من الاتحاد الأوروبي

وختم الكرملين بيانه قائلا: “وبشأن خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم على السلع من الاتحاد الأوروبي، فإن روسيا لا تريد حروبًا تجارية في العالم فهي تؤثر سلبًا على جميع البلدان”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.