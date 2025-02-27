الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

الكرملين: الأراضي التي انضمت لروسيا غير قابلة للنقاش

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، فيتو

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ( الكرملين ) دميتري بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مجال واسع للتعاون ولكن لا توجد مناقشات جوهرية حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا أحد يتوقع حلولا سهلة وسريعة بين روسيا والولايات المتحدة.

 ترامب على عكس بايدن مستعد للإصغاء

 وبين المتحدث باسم الكرملين، في بيان له، أن موسكو ترى أن ترامب على عكس بايدن مستعد للإصغاء، وأن الأراضي التي انضمت لروسيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ منها وهذا أمر غير قابل للنقاش.

الحكم الصادر ضد رئيس جمهورية صرب البوسنة دوديك

وأدان الكرملين الحكم الصادر ضد رئيس جمهورية صرب البوسنة دوديك، حيث قال بيسكوف: “قد يؤثر سلبا على البلقان ككل ويزعزع استقرار الوضع، وأن ملاحقة رئيس جمهورية صرب البوسنة تحمل طابعا سياسيا”.

وشدد على أن الرسوم التي تخطط الولايات المتحدة لفرضها على الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تؤثر على روسيا.

فرض رسوم على السلع من الاتحاد الأوروبي

وختم الكرملين بيانه قائلا: “وبشأن خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم على السلع من الاتحاد الأوروبي، فإن روسيا لا تريد حروبًا تجارية في العالم فهي تؤثر سلبًا على جميع البلدان”.

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الكرملين المتحدث باسم الرئاسة الروسية بيسكوف روسيا روسيا والولايات المتحدة

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