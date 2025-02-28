تعرف على أئمة أول صلاة تراويح برمضان 2025 في المسجد النبوي

اعلنت "الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي" أن الشيخ الدكتور أحمد الحذيفى سيؤم التسليمات الأولى، في صلاة التراويح في أول ليلة من ليالى رمضان المبارك بالمسجد النبوى، والشيخ الدكتور صلاح البدير في التسليمة الأخيرة مع الوتر.

أئمة صلاة التراويح بالمسجد النبوي

وتم توزيع الأئمة على التسليمات الأولى والثانية والتسليمة الأخيرة مع الوتر، بالمسجد النبوى وفق جدول اعتمده رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

ويتناوب على إمامة صلاة التراويح مجموعة من أئمة المسجد النبوي الشريف، وهم الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، والشيخ الدكتور صلاح البدير، والشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، والشيخ أحمد بن طالب حميد، والشيخ الدكتور خالد المهنا، والشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، والشيخ الدكتور محمد البرهجي، والشيخ الدكتور عبدالله القرافي. ويستمر هذا التنوع على مدار لشهر الكريم.

وكان الشيخ عبدالرحمن السديس، قد اجتمع مؤخرًا بالرئاسة الدينية - فرع المدينة المنورة بأئمة المسجد النبوي، وحثهم على بذل مزيد من الجهود لإثراء رسالة الأئمة بالمسجد النبوي بما يلائم تخصص الرئاسة الديني، وإيصال رسالة المسجد النبوي الوسط المعتدل عالميًا، ويثري الأعداد المليونية من الزائرين والمصلين في الشهر الفضيل.

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