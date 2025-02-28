رمضان 2025، الخريطة الكاملة لبرامج قناة الناس

كشفت قناة الناس، عن قائمتها الكاملة للبرامج المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2025 تحت عنوان "رمضان على قناة الناس"، والتي تضم 54 برنامجا متنوعا من البرامج الدينية والاجتماعية والوعظية والصحية والتعليمية بالإضافة إلى برامج للأطفال بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمختصين.

تعكس الخريطة تنوع المحتوى الذي تقدمه قناة الناس خلال الشهر الفضيل حيث تجمع بين الفقه والتفسير والسيرة والقيم الاجتماعية والتاريخ والصحة لضمان تقديم محتوى شامل ومتوازن للجمهور.



برامج قناة الناس لشهر رمضان 1446هـ - 2025م



"مقاصد القرآن" – تقديم الشيخ محمد عبد الباعث الكتاني – من السبت إلى الخميس 11:45 – يتناول مقاصد القرآن الكريم، مع شرح آياته وتوضيح معانيها وفق منهجية علمية متخصصة

"مع الصائمين" – تقديم د. محمد عبد المالك – من السبت إلى الخميس 12:00 – يطرح عددًا من القضايا المتعلقة بالصيام، ويوضح الحكمة من الصوم وتأثيره على النفس والمجتمع

"صحتك في رمضان" – تقديم د. محمود صديق – من السبت إلى الخميس 12:15 – يقدم نصائح طبية وغذائية للصائمين، ويرشد إلى العادات الصحية التي تساعد على الحفاظ على الصحة في رمضان

"فتاوى نسائية" – تقديم هبة إبراهيم – من السبت إلى الخميس 12:30 – يعالج المسائل الفقهية الخاصة بالنساء، ويوضح الأحكام الشرعية المتعلقة بهن في رمضان وغيره

"نور" – برنامج كرتوني للأطفال – الجمعة 12:45 – يعرض القصص التعليمية والممتعة التي تعزز معرفة الأطفال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه

"قلوب رمضانية" – تقديم د. مختار عبد الله – من السبت إلى الخميس 12:45 – يعرض كيف يرتقي الصيام بالقلوب حتى تصبح قلوبًا رمضانية صافية تقية

"مع التلاوة" – تقديم الشيوخ أحمد منصور، أحمد غريب، ماهر الفرماوي – من الأحد إلى الخميس 13:00 – يهتم بتعليم القرآن الكريم مجودًا ومرتلًا، وتصحيح التلاوة، وتوضيح الأحكام التجويدية

"مع التلاوة سوشيال" – تقديم الشيوخ أحمد منصور، أحمد غريب، ماهر الفرماوي – الجمعة والسبت 13:00 – يتناول مقاطع قرآنية تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعليم أساليب التلاوة الصحيحة

"حواء" – تقديم الإعلامية سالي سالم – الأحد والاثنين 14:00 – يطرح القضايا المتعلقة بالمرأة في ضوء تعاليم الإسلام، ويقدم حلولًا للمشكلات الأسرية والاجتماعية

"البيت" – تقديم الإعلامية مروة شتلة – من الثلاثاء إلى الخميس 14:00 – يعالج القضايا الأسرية، ويوضح عوامل استقرار الأسرة وسعادتها

"بنات النبي" – تقديم د. أميرة رسلان – الجمعة والسبت 14:00 – يعرض الصفات والقيم التي تحلت بها بنات النبي صلى الله عليه وسلم، مع بيان كيفية الاقتداء بهن

"فكر" – تقديم باحثو مرصد الأزهر – الجمعة والسبت 14:15 – يعالج قضايا التطرف الديني واللاديني، ويفند الشبهات المثارة حول الإسلام

"بيوت النبي" – تقديم أ.د. أحمد عمر هاشم – يوميا 14:30 – يتناول الحياة داخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويبرز القيم الأسرية التي يمكن الاستفادة منها في حياتنا

"ولا تفسدوا" – تقديم أ. د. إبراهيم الهدهد – يوميا 14:45 – يعالج صور الفساد في المجتمع، ويبرز كيفية معالجتها في ضوء القرآن الكريم

"فتاوى الناس" – تقديم الإعلاميين زينب سعد الدين ومهند السادات – من الأحد إلى الخميس 15:00 – يجيب عن تساؤلات المشاهدين حول القضايا الفقهية اليومية، ويوضح الأحكام الشرعية المختلفة

"فتاوى الناس سوشيال" – تقديم زينب سعد الدين ومهند السادات – الجمعة والسبت 15:00 – نسخة تفاعلية من برنامج "فتاوى الناس"، حيث يتم الإجابة عن أسئلة المشاهدين الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي

"مدارسة مع الرسول" – تقديم د. عمرو الورداني – الجمعة والسبت 15:30 – يتناول الأحاديث النبوية، ويحللها بأسلوب يوضح أبعادها الأخلاقية والاجتماعية

"بلاغة القرآن والسنة" – تقديم د. سلامة داود – يوميا 15:45 – يستعرض الجوانب البلاغية في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويوضح تأثيرها في الفهم الصحيح للدين

"مع نور الدين" – الشيخ علي جمعة– السبت والاثنين والأربعاء 16:00 –

"الفتوى والحياة" – تقديم د. شوقي علام – يوميا 16:15 – يتناول مسائل الفتوى، ويربطها بالواقع المعاصر، ويوضح دورها في تنظيم حياة المسلمين

"حديث المفتي" – تقديم د. نظير عياد – يوميا 16:30 – يطرح القضايا الشرعية المعاصرة، ويوضح الأحكام الفقهية وفق منهج وسطي معتدل

"الإمام الطيب" – تقديم الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – يوميا 16:45 – يعرض مقاطع من لقاءات وفتاوى الإمام الأكبر، ويوضح الرؤية الشرعية في مختلف القضايا

"الشعراوي" – مقتطفات من خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي – يوميا 17:15 – يعرض مقتطفات من خواطر الشيخ الشعراوي في تفسير القرآن الكريم

"نورة" – مسلسل كرتوني للأطفال – يوميا عقب أذان المغرب – يقدم قصصًا دينية وقيمًا تربوية للأطفال من خلال شخصيات كرتونية

"أثر" – تقديم د. أسامة فخري – يوميا 18:30 – يربط بين القيم الإسلامية وحياة المسلمين في العصر الحالي

"راحة نفسية" – تقديم أ.د. محمد المهدي – يوميا 18:45 – يعزز الوعي بالصحة النفسية في ضوء التعاليم الإسلامية

"الرحلة" – تقديم سماح عبد الفتاح – يوميا 19:00 – يتناول القيم الأسرية والاجتماعية، ويعرض قصصًا تربوية هادفة

"صلاتي العشاء والتراويح" – تغطية مباشرة – يوميا – نقل مباشر لصلاة العشاء والتراويح من المساجد الكبرى

"وابشروا بالجنة" – تقديم د. محمد الجندي – يوميا 20:30 – يتناول الأعمال الصالحة التي تقرب المسلم من الجنة، ويشرح فضائلها وآثارها

"الأمثال النبوية" – تقديم د. أيمن الحجار – يوميا 20:45 – يشرح الأمثال الواردة في الأحاديث النبوية، ويوضح دروسها المستفادة

"الجمال والجلال" – تقديم د. هاني تمام – الجمعة والسبت 21:00 – يستعرض عظمة وجمال القرآن الكريم وتأثيره في القلوب والعقول

"وأصلح بالهم" – تقديم د. عصام الروبي

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