الثلاثاء 18 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيبو مولانا، مطوف الملوك والرؤساء يروى موقفا لحرس مبارك بالحرم

مبارك فى الحرم، فيتو
مبارك فى الحرم، فيتو

روى دخيل الله أحمد الحارثي، مطوف الملوك والرؤساء، ذكرياته مع الحكام المسلمين خلال اصطحابهم فى الحرم المكى لأداء مناسك الحج أو العمرة.

مطوف الملوك والرؤساء يروي ذكرياته مع الرئيس مبارك

دخيل الله أحمد الحارثي، هو مطوف الملوك والرؤساء كما بات يعرف، بعدما مكنته مهارته فى الطوافة من تكليفه بمسئولية طواف الحكام من ضيوف الدولة بالحرم.

يقول مطوف الملوك والرؤساء فى حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط " السعودية:  لم تكن رحلات الطوافة مع الملوك والرؤساء خالية من المواقف الفريدة التي لا تُنسى، بل إن بعضًا منها يتسم بالطرافة، بينما البعض الآخر له حساسية خاصة تتطلب سرعة بديهة وحسن تصرف.

الحارثي مع الرئيس السيسي، فيتو
الحارثي مع الرئيس السيسي، فيتو

من المواقف التى سردها، مع الرئيس الراحل حسنى مبارك، يقول الحارثي: " قام الحرس الخاص للرئيس مبارك بعمل طوق أمني حوله، ونتيجة لذلك ابتعدت عن الرئيس وخرجت من الدائرة وأصبح من الصعب علي أن أردد الدعاء فلن يستطيع سماعي، فما كان مني إلا أن قلت: "تبغوني معكم أو لا؟" حينها رد الرئيس مبارك: "تعالَ يا مولانا، جيبو مولانا جيبوا مولانا" مخاطبًا حرسه الخاص، وبالفعل اقتربت من الرئيس مبارك ورددت الدعاء عليه في الطواف والمسعى.

الحارثي يتحدث عن تواضع الملك عبد الله فى الحرم 

وسرد دخيل الله أحمد الحارثي، مرافقته العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال: "إنه كان رجلًا متواضعًا جدًا ويقدر الجميع وعملهم في أي موقع، وعندما قدم لـ الحرم المكي لأداء الطواف في موسم الحج، كنت أنا وعدد من الشخصيات في انتظاره بالمسجد الحرام، وعندما وصل سارع اللواء العنقاوي بتعريفنا للملك عبد الله، قائلا: "هؤلاء أبناؤك سيكونون بصحبتك في الطواف" فكان رد الملك سريعًا إذ قال: "دعهم يذهبون وبلغهم شكري وقل لهم أخوكم عبد الله يشكركم فرددًا فردًا".

 

واستطرد، بعد لحظات دخلنا إلى الحرم وكان حريصًا على عدم مضايقة المعتمرين والطائفين بالكعبة الشريفة، وطلب ممن حوله عدم إبعاد أحد عن مسارنا، وطلب أن نطوف بشكل بسيط لا يربك المعتمرين، وأخذ يكرر لا تبعدوا أحدًا عن طريقنا، ما جعلنا نطوف بين الناس وكان هناك إقبال كبير للسلام عليه والتشرف بلقائه".

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