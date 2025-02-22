حماس تضع أسلحة اغتنمتها المقاومة خلال طوفان الأقصى على منصة تسليم الأسرى

وضعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسلحة استولت عليها المقـ.ـاومة الفلسطينية خلال عملية "طوفان الأقصى" على المنصة، وذلك خلال عملية تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويأتي هذا الاستعراض كرسالة تؤكد استمرار حضور المقـ.ـاومة وقدرتها على تحقيق مكاسب ميدانية في ظل التطورات الجارية.



ووصلت منذ دقائق مركبات الصليب الأحمر الدولي إلى موقع تسليم الأسرى الإسرائيليين في ‎مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة.

انتشار عناصر القسام في رفح الفلسطينية

تجري حركة حماس استعداداتها في قطاع غزة، اليوم السبت، لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

ونفذ عناصر من كتائب القسام وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، انتشارا واسع النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تحضيرا لعملية تسليم أسيرين إسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى.

كما تجري التحضيرات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لتسليم 4 أسرى من ضمن الصفقة.

6 رهائن مقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين

وتعتزم حماس الإفراج اليوم عن ستة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل هم: إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد، فيما ستفرج إسرائيل بالمقابل عن نحو 600 أسير فلسطيني.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.