6 إسرائيليين مقابل 602 فلسطيني.. انطلاق الدفعة السابعة من عمليات تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال.. والحركة تضع أسلحة اغتنمتها المقاومة خلال طوفان الأقصى على منصة التسليم (فيديو وصور)

بدأت اليوم عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث من المقرر تسليم 6 رهائن مقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين.

انتشار عناصر القسام في رفح الفلسطينية

وأجرت حركة حماس استعداداتها في قطاع غزة، اليوم السبت، لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

ونفذ عناصر من كتائب القسام وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، انتشارا واسع النطاق في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، تحضيرا لعملية تسليم أسيرين إسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى.

كما جرت التحضيرات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لتسليم 4 أسرى من ضمن الصفقة.

تغطية صحفية: الأسيران الجنديان منغيستو وشوهام على منصة الإفراج في رفح، قبل أن تطلق المقــاومة سراحهما ضمن صفقة التبادل. pic.twitter.com/bpEvJwwF4N — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2025

6 مقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين

وتفرج حماس اليوم عن ستة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل هم: إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد، فيما ستفرج إسرائيل بالمقابل عن نحو 600 أسير فلسطيني.

مشاهد من إفراج المــقاومة عن جنديين إسرائيليين في رفح من ضمن الأسرى الستة الذين ستفرج عنهم المقاومة اليوم. pic.twitter.com/Bj4Vem8nqx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2025

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من الأسري الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد.

تسليم أسيريين إسرائيليين في رفح الفلسطينية

ووصلت مركبات الصليب الأحمر الدولي إلى موقع تسليم الأسرى الإسرائيليين في ‎مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة، وتسلمت صباح اليوم، أسيرين إسرائيليين من إجمالي 6 أسري مقرر تسليمهم اليوم ضمن الدفعة السابعة من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

صور| توقيع الصليب الأحمر على وثيقتي إفراج القـــسام عن الأسيرين الجنديين منغيستو وشوهام في رفح جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/GQ9fhyMdAl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2025

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استلامه الأسيرين أفيرا منغستو وتال شوهام، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسري الإسرائيليين في رفح الفلسطينية.

صور جوية لميدان تسليم الأسيرين الجنديين الإسرائيليين للصليب الأحمر في رفح جنوب القطاع. pic.twitter.com/jGAjifmi2O — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2025

ووثق مقطع فيديو لحظة إفراج كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن الجندي بجيش الاحتلال أفيرا منغيستو ضمن صفقة طوفان الأحرار، وذلك بعد 10 سنوات في قبضة المقاومة.

10 سنوات في قبضة المقاومة.. كتائب القــسام تفرج عن الجندي بجيش الاحتلال أفيرا منغيستو ضمن صفقة طوفان الأحرار. pic.twitter.com/OtJOuP8KNI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2025

تسليم 4 أسرى في مخيم النصيرات بقطاع غزة

وانطلقت منذ دقائق، عملية تسليم 4 أسرى إسرائيليين في منطقة النصيرات وسط غزة، وذلك عقب عملية التسليم الأولى التي جرت قبل وقت قصير في رفح الفلسطينية وشملت أسيرين إسرائيليين.

تغطية صحفية: من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والاستعدادات لاستكمال مراسم الإفراج عن أربعة أسرى إسرائيليين ضمن صفقة طوفان الأحرار. pic.twitter.com/WvMcqNyJnB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2025

ووصلت سيارات الصليب الأحمر الدولي إلي مخيم النصيرات في قطاع غزة لتسلم أسري الاحتلال.

حماس تضع أسلحة اغتنمتها المقاومة خلال طوفان الأقصى على منصة تسليم الأسرى

وضعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسلحة استولت عليها المقـ.ـاومة الفلسطينية خلال عملية "طوفان الأقصى" على المنصة، وذلك خلال عملية تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

مصادر صحفية: على منصة الإفراج.. أسلحة إسرائيلية لجنود الاحتلال اغتنمتها كتائب القــــسام في عملية طـــوفان الأقصى. pic.twitter.com/La5y6Z82b1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2025

ويأتي هذا الاستعراض كرسالة تؤكد استمرار حضور المقاومة وقدرتها على تحقيق مكاسب ميدانية في ظل التطورات الجارية.

"اليوم التالي في غزة" هو شأن فلسطيني خالص

من جهته، أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددًا على أن نجاح عمليات التبادل القادمة مرهون بالتزام الاحتلال الكامل بجميع بنود الاتفاق.

وأضاف القانوع أن الحركة مستعدة للدخول في عملية تبادل واسعة تفضي إلى وقف نهائي للحرب، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وبدء عمليات الإعمار.

وأوضح أن حماس أبلغت الوسطاء بأن "اليوم التالي في غزة" هو شأن فلسطيني خالص، يعكس إرادة الشعب الفلسطيني بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وأكدت حركة حماس اليوم السبت انها تجدد جاهزيتنا لإتمام عملية تبادل كاملة رزمة واحدة تستند لوقف نهائي للحرب وانسحاب الاحتلال وإعمار قطاع غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.