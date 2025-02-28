استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أنه تم استبعاد الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من حفل الأوسكار السنوي الذي ينظمه إلتون جون لجمع التبرعات لصالح مكافحة الإيدز، بسبب خلاف دوق ساكس مع الأخير.

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي

وذكر المؤلف توم باور، في كتابه الانتقام “ميجان وهاري والحرب بين آل وندسور”،أن العلاقة بين هاري وإلتون تدهورت في عام 2023، ما أدى إلى عدم دعوتهما إلى الحدث الخيري البارز.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة وثيقة جمعت بين إلتون جون والأمير هاري، خاصة أن المغني البريطاني كان صديقًا مقربًا للأميرة ديانا، والدة هاري.

ظهر دعمه للأمير في مناسبات عدة، حيث دافع عنه وعن زوجته ميغان ضد الانتقادات الإعلامية، كما وفر لهما ملاذًا آمنًا خلال فترة التوتر التي أعقبت خروجهما من العائلة الملكية.

ورغم هذا الدعم، بدأت الخلافات تظهر بعد أن قرر إلتون جون نشر مذكراته في صحيفة "ديلي ميل"، وهي الوسيلة الإعلامية التي كان هاري قد رفع دعوى قضائية ضدها بسبب تغطيتها له ولعائلته.

وفي مذكراته Spare، عبر هاري عن خيبة أمله من تصرف إلتون، مشيرًا إلى أن الصحيفة لعبت دورًا كبيرًا في استهدافه وتشويه سمعته.

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