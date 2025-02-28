الجمعة 28 فبراير 2025
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خارج الحدود

ليست منتجعا، فيديو جديد بالذكاء الاصطناعي يظهر واقع غزة ردا على فيلم ترامب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

عقب الفيديو المثير للجدل الذي نشره مؤخرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يظهر تحول قطاع غزة إلى منتجع سياحي، رد نشطاء فلسطينيون على فيديو بمقطع مصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يقدم صورة واقعية لقطاع غزة بعيدا عن أي تزييف أو تحريف.

فيديو جديد بالذكاء الاصطناعي يظهر واقع غزة

وظهرت في الفيديو الحديث لغزة، شوارع القطاع مكتظة بأطفال يلعبون رغم الظروف المعيشية الصعبة، والشيوخ الذين يحملون في وجوههم قصصا من الصمود والتحدي فى وجه العدوان الإسرائيلي.

 

كما عرض مقطع الفيديو شاطئ غزة، وأظهر انتشار قوارب الصيد البسيطة التي يعتمد عليها الصيادون في تحصيل رزقهم اليومي من البحر، بالإضافة إلى مشاهد لجرافات تعمل على رفع الركام وإعادة بناء ما دمرته الغارات الإسرائيلية خلال أكثر من 15 شهرا من الحرب.

الفيديو الواقعي للقطاع جاء ردًا مباشرًا على مقطع سابق نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي استخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم صورة مخالفة لواقع غزة، محاولا إيهام متابعيه بتحويل غزة إلى ما يشبه منتجعا فاخرا مليئا بالمسابح والمطاعم اللامعة.

فيديو ترامب لقطاع غزة أثار السخرية والغضب

وأثار فيديو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من السخرية والغضب، بعدما اعتبره الكثيرون محاولة لتزييف الواقع وتجاهل المعاناة اليومية التي يعيشها سكان القطاع، بعد تعرضهم لوابل من النيران منذ 7 أكتوبر 2023.

وعكس فيديو الواقعى حقيقة غزة، حيث أظهرها أرضا تعاني من الحصار والعدوان، لكنها ترفض الاستسلام. وأكد أن غزة للفلسطينيين، وستبقى كذلك، رغم كل محاولات تشويه صورتها أو سرقة هويتها.

كما قدم الفيديو رسالة قوية للعالم، وهي أن غزة ليست منتجعا، بل هي وطن ينبض بالحياة، يعيش فيه شعب صامد يكافح من أجل البقاء وإعادة الإعمار.

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ترامب غزة منتجع سياحي الذكاء الاصطناعي العدوان الإسرائيلي شاطئ غزة دونالد ترامب

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