ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإثارة الجدل مجددًا، بعد نشره مقطع فيديو مثير، يوضح فيه رؤيته لمستقبل غزة، حيث يحاكي الفيديو، المولد بالذكاء الاصطناعي، رؤيته في السيطرة على قطاع غزة وتحويلها إلى ما وصفه بـ"ريفييرا" الشرق الأوسط، ونشره الرئيس الأمريكي ترامب عبر منصته تروث "truth".

إيلون ماسك يتناول الحمص وسط الفنادق الفاخرة بغزة



ويظهر مقطع الفيديو، الذي وصفه النشطاء بـ "المستفز"، مشاهد لناطحات سحاب وشوارع واسعة بنيت على الطراز الأمريكي، ويظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وهو يتناول الحمص على شاطئ غزة.

أيلون ماسك يأكل الحمص، في غزة، فيتو



كما يظهر المقطع الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي عددا من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وأحد الأبراج كُتب عليه "ترامب"، كما يظهر طفلًا بيده بالون ذهبي يحمل صورة لترامب، ويظهر ترامب نفسه وهو يرقص في نادٍ ليلي، في الوقت الذي تحمل واجهة أحد الأبراج عبارة "غزة ترامب".

واستمر المقطع في طريقته الاستفزازية، حيث يظهر تمثال ذهبي كبير للرئيس الأمريكي في غزة، في الوقت الذي تمطر فيه سماء غزة أوراقًا نقدية من الدولارات.

ترامب ونتنياهو مستلقين أمام أحد فنادق غزة



والمشهد الأكثر استفزازًا هو ظهور يظهر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جالسًا على كرسي مستلقيًا بجوار ترامب، وهما يحتسيان مشروبات بجانب حمام سباحة، أمام لافتة كتب عليها "غزة ترامب".

WATCH 🔴



Trump shared this video and song on Truth Social, portraying it as the “future” of Gaza.



Looks nice. pic.twitter.com/C1AWShZczE — Open Source Intel (@Osint613) February 26, 2025

ويبدأ الفيديو بمشهد لخراب في غزة مع ظهور عبارة "غزة 2025" باللون الأخضر، تليها عبارة "ماذا بعد؟" بالأحمر والأبيض والأزرق، وأرفق بالفيديو أغنية تقول: "دونالد ترامب سيحرركم، ويجلب الحياة للجميع، لا أنفاق ولا خوف بعد اليوم، غزة ترامب هنا أخيرا.. غزة ترامب تتألق بمستقبل ذهبي وحياة جديدة.. احتفلوا وارقصوا، المهمة أنجزت، غزة ترامب رقم واحد".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال مقطع الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي على شبكته "Truth Social"، يصور قطاع غزة في اليوم التالي للحرب في خلال خطته التي يلمح بها دائمًا.

الأموال تسقط من السماء في غزة، فيتو



الأكثر غرابة في الفيديو، والذي أثار جدلًا واسعًا هو ظهور عنوان "ترامب غزة"، ووجود تماثيل ترامب الذهبية والبالونات، وإيلون ماسك وهو ينثر الفواتير على الشاطئ. ويشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أيضًا في الفيديو، حيث يظهر في النهاية وهو يأخذ حمام شمس مع ترامب على الشاطئ بالقرب من أحد الفنادق.

ترامب يعاود استفزازاته ويلمح بالسيطرة على غزة

ويظهر الفيديو الخطة التي ألمح إليها من قبل بسيطرة أمريكا على قطاع غزة، وتحويلها إلى ريفييرا الشرق الأوسط، مع رؤيته بتهجير سكان غزة إلى دول أخرى، الأمر الذي رفضه العديد من دول العالم.

ناطحة ترامب غزة، فيتو



وأثار مقطع الفيديو غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي رفضوا تلميحات الرئيس الأمريكي بالسيطرة على قطاع غزة، قائلين أن "دونالد ترامب فقد عقله حرفيًا، بعد نشر الفيديو على حسابه على منصته الخاصة Truth Social بعنوان غزة 2025، حيث يضم الفيديو عدد من الإشارات المرفوضة، ومنها الفلوس التي تنزل من السماء على الأطفال، وأيلون ماسك وهو يرقص ويأكل على شواطئ غزة، وترامب ونتنياهو وهما مستلقيين أمام حمام السباحة في فندق اسمه يدعى "ترامب غزة"، والأكثر استفزازًا وجود رجال ملتحين يرقصون مرتدين ملابس الرقص أمامهم"

كما عبر آخرون عن غضبهم قائلين: "الفيديو طول الوقت بيعمل مقارنة بين واقع الدمار والإبادة الجماعية الحالية وبين مستقبل غزة أو ريفيرا الشرق الاوسط بعد تنفيذ خطة ترامب للتطهير العرقي.. الأمر مستفز ويدعوا للضجر"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.