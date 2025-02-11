الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

زوارق إسرائيلية تستهدف جنوبي غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، بأن زوارق إسرائيلية أطلقت قذائف باتجاه شاطئ خان يونس  جنوبي قطاع غزة؛ ما يبدد المخاوف من انهيار الهدنة التي أصبحت أكثر هشاشة في الأيام الأخير في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة أعقبت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة التهجير والاستيلاء على قطاع غزة.

ويأتي ذلك وسط حالة ترقب حذر في المنطقة حيال مصير المرحلة الثانية من  اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وتقف العديد من العقبات والعراقيل أمام التوافق على المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط تساؤلات عن شكل هذه المرحلة.

ويُضاف إلى الوضع المعقد أصلا تطورات الساعات الأخيرة التي لوحت فيها حركة حماس بتأجيل تسليم الدفعة السادسة من الرهائن السبت المقبل ورد مسؤولين إسرائيليين بالتصعيد والاستعداد لجميع السيناريوهات.

وخلال المرحلة الحالية أطلقت حماس سراح 16 رهينة، في حين لا يزال 76 آخرون محتجزين لديها، من المقرر إطلاق سراح 17 منهم خلال ما تبقى من هذه المرحلة، في حين سيبقى 59 رهينة في غزة، تقدر إسرائيل أن 24 منهم على قيد الحياة.

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