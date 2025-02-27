الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

زعماء جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا: اقتراح ترامب بضم غزة يرقى إلى التطهير العرقي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس وزراء ماليزيا ورئيس كولومبيا -في مقال مشترك: إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم قطاع غزة يرقى إلى التطهير العرقي.

إدانة واسعة لخطة ترامب بشأن غزة 

وأضاف الرؤساء الثلاثة، أن حكوماتهم ستلتزم بمذكرات الجنائية الدولية الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أكدوا أنهم سيمنعون سفن الإمدادات العسكرية لإسرائيل من استخدام مواني دولهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وإعادة إعمار القطاع وتحويله إلى ريفيرا الشرق الأوسط، وهو ما قوبل برفض عالمي وعربي.

وتراجع ترامب عن مقترحه بشأن غزة، بعدما قال: "فوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن بالخطة التي طرحتها بشأن غزة، ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ترامب يتراجع عن خطة غزة 

وأكد ترامب: "خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها، مشيرا إلى أن "غزة حاليا غير صالحة للعيش وإذا منح سكانها الخيار فسيخرجون منها".

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غزة ترامب ماليزيا جنوب أفريقيا نتنياهو

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