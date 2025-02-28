الجمعة 28 فبراير 2025
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محافظات

ضبط وتحرير 151 محضرا ومخالفة بحملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية (صور) 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

شنت مكاتب مراقبة الأغذية بجميع الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، عدد من الحملات على بعض المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة. 

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المنشآت المستهدفة من الحملات 

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه تم المرور الميداني على ٩٨ منشأة غذائية، تنوعت بين محال ومطاعم ومخابز ومنافذ لبيع الأغذية، تم خلالها سحب ٢٧ عينة متنوعة من الأغذية المتداولة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

نتائج الحملات الرقابية 

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن جهود مراقبى الأغذية أسفرت عن إعدام عدد ٢١٥ كيلو أغذية و٧٥ لتر سوائل غير محتفظة بالخواص الطبيعية، وتحرير عدد ١٥١ محضر مخالفات منها ٦٨ محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدد ٨٣ لعدم نظافة المنشأة وعرض الأغذية خارج المحال والغش التجاري، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ٤٢ منشأة لعدم وجود رخصة وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

استمرار الرقابة على المنشآت 

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وتزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

 

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