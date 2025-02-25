رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل فرق المراجعة الخارجية بمعهد القنطرة غرب (صور)

استقبل فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور تامر بدران، مدير إدارة الجودة بالمنطقة،و عمرو أحمد، تميمي أعضاء إدارة الجودة بالمنطقة، فرق مراجعة هيئة ضمان الجودة والاعتماد، بمعهد بنين القنطرةغرب الابتدائي.

الترحيب بفرق الجودة

ومن جانبه رحب فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بأعضاء الفريق مؤكدًا على تطبيق الجودة في معاهد منطقة الإسماعيلية.

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

وذلك من خلال تفعيل الأنشطة الطلابية في كافة المجالات، وربطها دائمًا بأهداف التعليم الأزهري ومفاهيم الجودة.

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

تطبيق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

وأضاف رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية أنه قد تم تنفيذ فعاليات وأنشطة مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) داخل معاهد المنطقة.

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

اعتماد عدة معاهد بالإسماعيلية

وتستهدف منطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، اعتماد عدة معاهد ضمن خطة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

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