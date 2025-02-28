الجمعة 28 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير القرية الأوليمبية (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال التطوير التي تُجرى حاليًا بالقرية الأوليمبية، التي تُعتبر إحدى أبرز المنشآت الرياضية والفندقية في المحافظة. 

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الاطلاع على الأعمال المنجزة في القرية الأوليمبية بالإسماعيلية 

خلال زيارته، اطلع محافظ الإسماعيلية على الأعمال المنجزة في صالة الاستقبال الرئيسية والمطبخ، حيث تم تحديثهما ليتماشى مع حجم الإشغال المستهدف. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

كما تفقد قاعة الاجتماعات الرئيسية التي تم تجديدها وتزويدها بأحدث وسائل العرض والمرافق اللازمة لاستضافة الفعاليات الرسمية وورش العمل والمؤتمرات.

تأكيدات على تطوير الاجنحة الفندقية 

وأكد محافظ الإسماعيلية، على أهمية تطوير الأجنحة الفندقية ورفع كفاءة الغرف بها، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز دور القرية الأوليمبية كوجهة رياضية متميزة، واستعادة نشاطها في استضافة المعسكرات الرياضية بفضل مساحاتها الواسعة والملاعب القانونية.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وضع خطة لتطوير كافة المرافق 

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن عزمه على إكمال خطط التطوير لكافة المرافق، من مباني وحمام سباحة وصالات تدريب، مؤكدا علي الموقع المتميز للقرية ونقاء الأجواء التي تجعل منها وجهة مثالية للرياضيين.

الجهات المشاركة في عمليات تطوير القرية الأوليمبية 

وتشارك في عملية التطوير عدة جهات، مديرية الإسكان، مديرية الطرق، مركز ومدينة الإسماعيلية، جهاز التطوير والتجميل، والعديد من الإدارات المعنية بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالقرية الأوليميبة، والتي تتعاون بشكل متكامل لتحقيق الأهداف المنشودة وبمتابعة مستمرة من محافظ الإسماعيلية، والذي أكد في لقاءاته المستمرة على أهمية فِرق العمل وأثرها في إنجاح المشروعات.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

معلومات عن القرية الأوليمبية 

تجدر الإشارة إلى أن القرية الأوليمبية تمتد على مساحة ٢٤ فدانًا، تضم ١٤٠ غرفة فندقية ومرافق رياضية متكاملة، منها ملعب كرة قدم رئيسي وصالات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية والترفيهية، كما استضافت القرية العديد من الفعاليات الرياضية والمعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، كما نظمت المؤتمرات وورش العمل، مما يعزز مكانتها كوجهة مثالية للسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات في المنطقة.

رافق المحافظ في جولته المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية ووكلاء المديريات الخدمية.

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