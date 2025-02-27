وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية يشهدان ختام مهرجان الهجن (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، ختام منافسات مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته الـ٢٠، بمضمار الهجن بمحور ٣٠ يونيو نطاق مركز ومدينة فايد.

أبرز الحضور خلال فعاليات المهرجان

وذلك بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية المحلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عدد من نواب مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

بداية فعاليات اليوم الثاني من السباق

واستهلت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها إقامة آخر شوطين من المنافسات النهائية للمهرجان، كما ضمت الفعاليات عددًا من الفقرات الفنية والفلكلورية التي دمجت بين السمسمية والتراث البدوي الذي يميز محافظة الإسماعيلية.

عودة المهرجان بعد توقف خمس سنوات

وفي كلمته، قال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية "يسرني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا" مهرجان الهجن بالإسماعيلية"، الذي يعود إلينا بعد توقف دام خمس سنوات، هذا الحدث ليس مجرد سباق رياضي، بل هو احتفالٌ بموروثنا الثقافي الأصيل، وتأكيدٌ على عمق جذورنا الممتدة في تاريخ هذه الرياضة العريقة".



جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

وضاف كان غياب المهرجان لفترة طويلة تحديًا لنا جميعًا، ولكن عودته اليوم تعكس مدى تمسكنا بتراثنا وتقاليدنا، وإصرارنا على استدامة هذا الموروث الأصيل للأجيال القادمة، إن سباقات الهجن ليست مجرد سباقات سرعة، بل هي قصة كفاح وصبر، وتجسيد لروح العراقة والتقاليد العربية التي نفخر بها.

وأكد لا يفوتني في هذا اليوم أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في عودة هذا الحدث الكبير، من قيادة حكيمة، ومنظمين، وملاك الهجن، ومتسابقين، وجمهور كريم جاء ليشاركنا هذه الفرحة، كما نشكر كل من قدم الدعم لضمان نجاح المهرجان وتنظيمه بالصورة المشرفة التي تليق بالإسماعيلية وتاريخها العريق في احتضان سباقات الهجن.

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

وأختتمً، إن عودة مهرجان الهجن ليست مجرد مناسبة احتفالية، بل هي خطوة نحو تعزيز السياحة الرياضية، ودعم الاقتصاد المحلي، وربط الأجيال الجديدة بتراثها الغني، ونتطلع لأن يكون هذا المهرجان نقطة انطلاق جديدة نحو المزيد من النجاحات والتطوير لهذه الرياضة التراثية.

وزير الشباب والرياضة يرحب بعودة سباقات مهرجان الهجن بالإسماعيلية

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بعودة مهرجان الإسماعيلية للهجن عقب توقفه لمدة ٥ أعوام، متمنيًا استمراره لدورات عديدة قادمة، في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة والتقارب بين كل أبناء مصر.

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

جانب من فعاليات المهرجان،فيتو

وأعلن "صبحي" أنه بالتنسيق مع محافظ الإسماعيلية، والجهات المعنية ومستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية المحلية، عن إقامة مضمار للهجن بمحافظة الإسماعيلية، لدعم رياضات الهجن وأبناء القبائل المصرية.

وفي كلمته، أعرب اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية المحلية والرئيس الفخري لاتحاد الهجن، عن سعادته بتواجده داخل محافظة الإسماعيلية، واصفًا الإسماعيلية بأرض البطولات والفدائيين، معتزًا بمدة خدمته بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد "فودة" على دعمه الكامل لإقامة مضمار للهجن بمحافظة الإسماعيلية، لدعم رياضات الهجن وتلبية طلب أبناء القبائل المصرية.

واختتمت الفعاليات بتسليم الكؤوس والجوائز لأصحاب المراكز الأولى بكافة الأشواط.

وعلى هامش المهرجان، تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، معرضًا للمنتجات اليدوية والحرفية البدوية، ومعرض منتجات مبادرة أيادي مصر، ومجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية.

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