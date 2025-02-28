أيام الغفران والبركة، الإفتاء توضح 5 فضائل لشهر رمضان

أوضحت دار الإفتاء المصرية فضائل شهر رمضان الكريم قبل ساعات من استقبال الشهر المعظم.

فضائل شهر رمضان المبارك

وأضافت الإفتاء خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن من فضائل شهر رمضان المبارك:



1- أن المؤمن يقوي فيه إيمانه بربه تبارك وتعالى؛ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن وكل عمل لصاحبه إلا الصيام يقول الله: الصيام لي وأنا أجزي به».



2- أنه مكفر للذنوب؛ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّلواتُ الخمسُ والجمُعةُ إلى الجمعةِ ورمضانُ إلى رمضانَ مُكفِّراتٌ ما بينَهنَّ إذا اجتنَبَ الْكبائرَ».



3- أن دعوة الصائم فيه لا تُرَد؛ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ».



4- أن فيه تزلت كتب الأنبياء والمرسلين؛ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أُنزِلَت صحُفُ إبراهيمَ أولَ ليلةٍ من رمضانَ، وأُنزلَت التوراةُ لستٍّ مَضَين من رمضانَ، وأُنزِلَ الإنجيلُ لثلاثِ عشرةَ ليلةً خلَتْ من رمضانَ، وأُنزلَ الزَّبورُ لثمانِ عشرةَ خلَتْ من رمضانَ، وأُنزِلَ القرآنُ لأربعٍ وعشرين خلَتْ من رمضانَ».



5- أن في آخره فرحة لا تعدلها فرحة؛ وهي فرحة الصائم بتمام صيامه واستحقاق ثواب ربه تبارك وتعالى.

وتستطلع دار الإفتاء بعد قليل هلال شهر رمضان المبارك من خلال اللجان الشرعية المختصة في شتى أنحاء الجمهورية، ويعلن المفتي نتيجة الرؤية في احتفال رسمي وشعبي تنظمه مساء اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، الموافق 29 شعبان 1446هـ.

ظروف هلال شهر رمضان 2025

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكيًّا يوم السبت 2024/3/1م.

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