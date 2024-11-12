أوقاف أسيوط تعقد ندوةعن الإدمان ومخاطره بمشاركة 500 إمام مسجد

عقدت مديرية الاوقاف بمحافظة أسيوط اليوم الثلاثاء ندوة كبرى بعنوان "الإدمان ومخاطره على الفرد والمجتمع برحاب مسجد عمر مكرم بأسيوط وذلك بمشاركة 500 إمام بمسجد عمر مكرم بأوقاف أسيوط وبحضور الدكتور محمود سعد شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، وفضيلة الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

كما شارك في الندوة الدكتورة مروة ممدوح كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة وذلك في إطار إهتمام الوزارة بمحاربة الإدمان من خلال المساجد.

موضوع الإدمان يشكل خطرًا جسيمًا على أمن المجتمع واستقراره



ورحب وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط بالحضور وعبّر عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في هذه الفعالية الهامة مؤكدًا في كلمته على أن موضوع الإدمان يشكل خطرًا جسيمًا على أمن المجتمع واستقراره، إذ يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الأسر اليوم.



وتحدثت الدكتورة مروه كدواني، التي سلطت الضوء على تأثير الإدمان على الأسرة والأبناء وأشارت إلى ضرورة تقديم التوعية المستمرة للأمهات والأسر حول كيفية حماية أبنائهن من الانحراف والإدمان.

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