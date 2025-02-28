الجمعة 28 فبراير 2025
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حتى تكتمل الحزمة الاجتماعية

حسنا فعلت الحكومة بإعلان حزمة اجتماعية من القرارات لتخفيف الأعباء على المواطنين.. فهذا أمر جيد في ظل معاناة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من الغلاء وارتفاع الأسعار.. فهم كانوا يحتاجون لما تضمنته تلك الحزمة من قرارات زيادة الدخول والمعاشات لتعويض تآكل دخولهم الحقيقية بسبب ارتفاع الأسعار الذى ما زال معدله كبيرا بالمقارنة بمعدل التضخم العالمى.

فاتخاذ الحكومة قرارات كهذه يتضمن رسالة للمواطنين بأن حكومتهم تقدر معاناتهم وتسعى للتخفيف عنهم الأعباء المعيشية وتهتم بهم ولا تتجاهل معاناتهم المعيشية.. والمواطنون كانوا يحتاجون لهذه الرسالة بشدة الآن من حكومتهم..

 ويا ليت الحكومة تكمل قرارات هذه الحزمة الاجتماعية بقرار آخر لا يقل أهمية عما اتخذته من قرارات، بل لعله ربما يكون أهم.. وهذا القرار يتمثل بتأجيل قرارات رفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، لأن زيادة أسعارها تأكل من أثر الحزمة الاجتماعية وتخصم من زيادات الدخول والمعاشات وترفع من معدل التضخم أو على الأقل تقلل من انخفاضه الذى بدأ قبل أشهر.

ولعل هذا ما أوصى به الرئيس السيسي الحكومة قبل أشهر حينما قال بمراجعة اتفاقنا مع صندوق النقد الدولى، وتحديدا التزاماتنا فيه التى يترتب عليها فرض أعباء على المواطنين.

لماذا رفضنا؟!

أمين للقبائل.. لماذا؟!

وهكذا كل ما نطالب به الحكومة أن تنفذ فقط ما طالبها به الرئيس السيسي للمحافظة على أثر الحزمة الاجتماعية الطيب على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وحتى يشعر هؤلاء بأن الحكومة تمد يديها الاثنتين لهم ولا تكتفى بمد يد واحدة لهم فقط، وحتى تكتمل الحزمة الاجتماعية التى ينتظرونها بلهفة الآن.

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