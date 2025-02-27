لماذا رفضنا؟!

فجأة اقترح زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد وبشكل خبيث جدا أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة.. لكننا سارعنا فورا برفض هذا الاقتراح المسموم لنا والفلسطينيين.. فهو يعد خطوة فى مسار تصفية القضية الفلسطينية الذى يسلكه الإسرائيليون الآن، حكومة ومعارضة..

فإن الترجمة العملية لذلك هو اقتطاع غزة وفصلها عن بقية الأراضي الفلسطينية الصالحة لإقامة دولة فلسطينية عليها كما يقضى ذلك حل الدولتين بينما تنفرد قوات الإحتلال بالضفة الغربية بإقامة مزيد من المستوطنات اليهودية عليها مع استكمال تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى.



كما أن تولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة سوف يجعلها تدخل فى صدام مع المنظمات التى تنتهج سبيل المقاومة المسلحة، مثل حماس والجهاد، كما حدث مؤخرا بين قوات شرطة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية والمشاركين فى المقاومة المسلحة فيها، بينما ترتبط مصر مع إسرائيل باتفاق كامب ديفيد الذى أنهى الحرب بينهما.



ولذلك فإن موقف مصر ثابت ولا يتغير ويتلخص في ضرورة أن يدار قطاع غزة بعد وقف الحرب والوقف الدائم لإطلاق النار فلسطينيا، وهذا الموقف لم يتغير منذ أن رفضنا إدارة معبر رفح من قبل إسرائيل وتمسكنا بذلك مع انسحاب قوات الاحتلال من محور صلاح الدين، وهو الأمر المتفق عليه في اتفاق غزة.. ولذلك رفضت مصر تواجد قوات عربية تشارك فيها مصر فى قطاع غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، والذى سبق أن طرح أمريكا أيضا.



إن اقتراح تولى مصر إدارة قطاع غزة الذي أطلقه يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية لا يختلف في جوهره عن اقتراح تهجير أهله الذي جاء به ترامب، وهو الاقتراح الذى رفضته مصر بحسم، الأمر الذى جعل الرئيس الامريكى يقول مؤخرا إنه لن يفرضه وسوف يكتفى بأن يوصى به فقط!



وهكذا الموقف المصرى منذ السابع من أكتوبر ثابت لا يتغير، وهو موقف يطلب بإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال للفلسطينيين آخر شعوب العالم الذى ما زال محتلا، ثم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. ولن ننخدع بأي مناورات إسرائيلية من الحكومة أو المعارضة.

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