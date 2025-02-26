الأربعاء 26 فبراير 2025
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أمين للقبائل.. لماذا؟!

لا أدرى لماذا يعين حزبا في قيادته أمينا للقبائل.. فالمفترض أن الحزب يتعامل مع الجميع وإن اختلفت انتماءاتهم الاجتماعية والجغرافية كمواطنين، لا يختلفون ولا يحتاج نَفَر منهم أو فئة منهم لمعاملة خاصة أو مختلفة.. 

فالمواطنة التى اعتمدها الدستور أساسا لمجتمعنا لا تفرق بين رجلا وامرأة، وبين مسلما ومسيحيا ولا بين أسود وأبيض أو سليما أو من ذوى الاحتياجات الخاصة، أو ما بين أبناء منطقة جغرافية ومنطقة أخرى.. الجميع رغم إختلاف الجنس والدين والانتماء الطبقي والاجتماعى والسياسى سواء، وله ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات.

 
إن المواطنة هى الحل السليم الذى ابتدعته الديمقراطيات الحديثة للحفاظ على كياناتها موحدة رغم  تنوعها وتعدد فئاتها وأعراقها وإنتماءات أهلها الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهذا ما يتوجب على الأحزاب الجديد منها قبل القديم أن يراعيه ويعمل به.

 
أما تعيين حزب أمين للقبائل فهو عودة سياسية للخلف وليس تقدما للأمام في عالم السياسة.. فالمفترض أن إقامة حزب جديد يعنى أمرا جديدا في الحياة السياسية وليس إستعادة القديم الذى لا يوفر لمجتمعنا وحدته وقوته وتماسكه.

 
نعم لدينا عددا من القبائل خاصة في الغرب والشرق من البلاد.. لكن أبناء هذه القبائل كلهم مواطنون مثل غيرهم الذين لا ينتمون إلى قبائل.. ويتعين أن تعاملهم الأحزاب والكيانات السياسية ومؤسسات الدولة باعتبارهم مواطنين مثل بقية أبناء الوطن حفاظا على وحدة هذا الوطن.. 

أما التفرقة بينهم وبقية أبناء الوطن فإنه خطر على وحدته.. ولعلنا نتذكر كيف يحاول أعداءنا وخصومنا إثارة النعرات الطائفية في مجتمعنا بالتمييز بين أبناء النوبة وبقية أبناء الوطن! 
 

فتنة البدو!

الاستهانة بالجنيه!

 

إنتبهوا أيها السادة حماية لوحدة وتماسك هذا الوطن الذى يواجه تحديات كبيرة وخطيرة ويتربص به من لا يريدون خيرا به.

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الطائفية المواطنة الاحزاب القبائل أمين للقبائل فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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