إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية بإدارة أجا في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار فعاليات اليوم الثاني من القوافل التعليمية المجانية بإدارة أجا التعليمية وسط إقبال كبير بين طلاب الإعدادي والثانوي على القوافل.

استمرار فعاليات اليوم الثاني من القوافل التعليمية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم تابع اليوم الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام يرافقه مصطفى البليهي مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية.

حضورًا كثيفًا من الطلاب والطالبات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية

وشهدت القوافل حضورًا كثيفًا من الطلاب والطالبات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية هذا ويتم تنفيذ ذات القافلة التعليمية بإدارة أجا التعليمية.

الهدف من القوافل التعليمية

وتهدف القوافل التعليمية إلى تحقيق أقصى استفادة للطلاب كما أنها تخفف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور حيث إنها مجانية تمامًا.

ويقوم بالتدريس في القوافل التعليمية نخبة مختارة من أفضل المعلمين والمعلمات تحقيقًا للهدف المرجو من تنفيذ هذه القوافل ومما هو جدير بالذكر أن الطلاب أعلنوا عن رغبتهم فى تكرار هذه القوافل مرات أخري لما تحقق من استفادة كبيرة لهم.

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