نائب محافظ الأقصر يتابع القوافل التعليمية في يومها الثاني

تفقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بمرافقة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر،مقار انعقاد محاضرات القافلة التعليمية والتي تتمثل في مجموعة من المحاضرات المجانية في جميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة.

القوافل التعليمية في الأقصر

يأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة حياة كريمة،و وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

أوضح "جارح" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن القوافل التعليمية تنعقد يومي الجمعة والسبت بقاعات مجهزة في أماكن مختلفة من المحافظة بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الطلاب، وأضاف "قد أعلنا عن مواعيد وأماكن المحاضرات سلفًا عبر وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد من أبنائنا الطلاب".

وأكد على دور هذه القوافل الذى يتمثل في محاولة لدعم الطلاب دراسيًا، وتخفيف العبء على أولياء الأمور إلى جانب وسائل المساعدة الأخرى التي توفرها الوزارة من مجموعة قنوات مدرستنا، وبنك المعرفة المصري.

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