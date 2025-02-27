الخميس 27 فبراير 2025
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محافظات

تعليم الفيوم يعلن عن حركة تنقلات بين مديري الإدارات

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم  عن إجراء حركة تنقلات بين مديري الإدارات التعليمية، وتم تكليف 3 مديرين جدد والإبقاء على 4 من الخرس القديم.

 

تفاصيل حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية

وتم تكليف مروة عبدالعزيز بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومحمد سعد بإدارة شرق، وعصام نعيمي بإدارة يوسف الصديق، ومحمد عبد القوي  مديرا لإدارة ابشواي التعليمية، محمد البطران مديرا لإدارة طامية، كما تم تكليف أحمد رياض سيف النصر بإدارة اطسا، ومصطفي نبارك بإدارة سنو س التعليمية.

 

رحلة مسابقة القيادات بين لجنة الفتوي ومحافظة الفيوم

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم السابق الدكتورة اماني قرني كانت قد أعلنت عن مسابقة بين العاملين بالتربية والتعليم لشغل وظيفة مدير إدارة  تعليمية، في شهر يونيو 2024، طبقا لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، ويعد أن تم تشكيل لجنة القيادة حسب نص القانون،  عقدت اللجنة عدة لقاءات للاختيار من بين المتقدمين الذين بلغ عددهم 64 متقدم.

وتوالت الشكاوي لدي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشكك في نزاهة المسابقة وعدم مطابقتها لنص قانون التعليم، فأحالها الي لجنة الفتوي بوزارة التربية والتعليم التي أقرت صحتها، ثم أحالت وكيل الوزارة الخالي الدكتور خالد قبيصي نفس المسابقة للجنة الفتوة للمرة الثانية لاستطلاع الرأي حول المتقدمين الذين تنتهي مدة خدمتهم 2025 بسبب الإحالة للمعاش، وتمت الموافقة عليها خلال الأسبوع الماضي.

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ومع انتهاء التكليفات المؤقتة بتاريخ اليوم الخميس 28 فبراير أعلنت المديرية التكليفات السابقة.

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