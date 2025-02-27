بالأسماء، وكيل تعليم الدقهلية يهنئ الفائزين بمراكز بمسابقة أيسف

يتقدم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية بأرق التهاني والتبريكات لأبنائه المتميزين الفائزين بمراكز متقدمة في تصفيات الجمهورية لمسابقة أيسف متمنيًا لهم مزيدًا من التألق والتميز.

أسماء الطلاب الفائزين مسابقة ايسف

وأوضح تعليم الدقهلية أسماء الفائزين وهم:

-يوسف مايكل مركز أول على مستوى الجمهورية تحت السن أفضل مجهود - إدارة شرق المنصورة التعليمية

-محمد يسري محب مركز أول على مستوى الجمهورية أفضل مجهود - إدارة شرق المنصورة التعليمية

-ريناد أحمد إبراهيم

-مريم ماهر

مركز ثاني على مستوى الجمهورية في مجال الأنظمة المدمجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

-بسملة رضا مركز ثاني على مستوى الجمهورية - إدارة طلخا التعليمية

-يوسف أحمد السعدني

-أحمد طه أحمد

مركز ثاني على مستوى الجمهورية - مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( ستيم )

وحصلا كذلك علي مركز أول كل منهما منفردا على مستوى الجمهورية في مجالين مختلفين

-هنا إيهاب - إدارة غرب المنصورة التعليمية

-إبراهيم على إبراهيم المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( ستيم )

-مريم أحمد السنباطي

-حبيبة محمد جمعة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( ستيم )

-كريم محمود مكين

-عمر عبد الله فوزي - إدارة شربين

-محمد وائل الخميسي المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( ستيم )

مركز أول على مستوى الجمهورية والسفر للولايات المتحدة الأمريكية

-إبراهيم على إبراهيم مركز أول - المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( ستيم )

-مريم أحمد السنباطي

-حبيبة محمد جمعة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( ستيم )

كما يتقدم بالشكر والتقدير لمشرفيهم وهم مصطفى محمود عبدالله

منسق أيسف الدقهلية

تحت إشراف: داليا السيد محمود، أحمد محمد حنفي، أيمن أحمد سليمان

بمركز التطوير التكنولوجي

هيلين محمد سيف - التطوير التكنولوجي بإدارة شربين التعليمية، آلاء محمد عبد الغفار، محمد بسطويسي عبد الحميد، محمد محمود عبد القادر فضل

مشرفي مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( ستيم )

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