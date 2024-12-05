تنفيذي أسيوط: الاستعانة بطلاب المدارس الفنية في دهان البلدورات وعمل الشتلات

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة والمقدم محمد إسماعيل مدكور نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وبدأت الجلسة بالسلام الوطني عقب ذلك أكد محافظ أسيوط أننا جميعًا نعمل للصالح العام ولخدمة أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مع التأكيد على التعاون بين الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ هذه الخطط بفعالية بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمحافظة.

إعادة تدوير مخلفات الموز لتستخدم لصناعة السماد

وأشاد محافظ أسيوط بالمشروعات التي بدأت تعمل خلال الفترة الماضية في إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في صناعة عدة منتجات ومنها مخلفات الموز التى تستخدم لصناعة السماد، وكذلك إعادة تدوير إطارات السيارات المتهالكة والبطاريات والأخشاب وصناعة الجريد، لتقليل الفاقد وتعظيم الموارد المالية للمحافظة، تخفيفا للعبء على الخزانة العامة للدولة وتوفير فرص عمل للشباب حيث تم عرض نموذج لأنتريه مصنوع من جريد النخل، اقتصادي وغير مكلف وعبر الحاضرون في المجلس عن إعجابهم بهذا النموذج كما أشادوا بمبادرة "فرحة.. لفستان الزفاف" والتى أطلقها محافظ أسيوط مؤخرًا للمقبلات على الزواج وتأجيرها بالمجان لكل من يحتاجه من الفئات المستحقة وغير القادرات والأيتام.

الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025

كما تم استعراض موقف تنفيذ مشروعات محافظة أسيوط المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 /2025 حتى تاريخه ونسب التنفيذ للخطة، حيث شدد المحافظ على ضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ الخطة الاستثمارية 2024/2025.

وتابع محافظ أسيوط ـ خلال الإجتماع ـ معدلات الأداء والإنجاز لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة حتى تاريخه مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة، والطلبات المتوقفة، كما ناقش موقف ملف منظومة المتغيرات المكانية للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة وتابع أيضا ملف التصالحات في مخالفات البناء وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

تطهير الترع والمصارف على مستوى محافظة أسيوط

وجدد محافظ أسيوط تأكيده لقطاع الموارد المائية والرى على أهمية تطهير الترع والمصارف على مستوى المحافظة والعمل على توفيق أوضاع الكافتيريات المطلة على النيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات في هذا الشأن كما كلف مشروع العبارات النهرية بتشديد الرقابة على كافة الوحدات النهرية ومراجعة إيراداتها أولا بأول.

كما أستعرض محافظ أسيوط – خلال الجلسة - موقف المبادرة الرئاسية "مشروعك" والإنجازات التي تحققت حتى الآن مطالبًا بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة وتابع موقف القروض الميسرة الممنوحة من صندوق التنمية المحلية للسيدات المعيلات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وسد احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القرى بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الاستعانة بطلاب المدارس الفنية في أعمال الدهانات للبلدورات

وطالب محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع التعليم الفني للاستعانة بطلاب المدارس الفنية في أعمال الدهانات للبلدورات وغيرها والاستعانة بطلاب المدارس الزراعية لعمل شتلات وإقامة معرض ومنفذ لبيع تلك الشتلات وتحفيز الطلاب المتميزين منهم.

تحديث المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية لقرى أسيوط

وناقش محافظ أسيوط موقف إعداد وتحديث المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية لقرى المحافظة بما يتماشى مع المتطلبات والرؤى المستقبلية للدولة، وذلك بهدف تحسين التخطيط العمراني وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، مؤكدًا أهمية أن تعكس هذه التحديثات الإستخدام الأمثل للأراضي، بما يلبي احتياجات المواطنين.

ووافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من بعض الشركات والأفراد لصالح مشروع تنمية الثروة الحيوانية وصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة مقدمًا الشكر لهم على المشاركة المجتمعية لخدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة.

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