الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض أولى حلقات الموسم الخامس لـ «المداح»

المداح، فيتو
المداح، فيتو

أعلن النجم حمادة هلال، قبل قليل، موعد عرض أولى حلقات الموسم الخامس من مسلسله الرمضاني «المداح».

وتبث الحلقة الأولى من المداح 5 غدًا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء عبر مجموعة قنوات “mbc مصر”، ومنصة “شاهد”.

وكان الفنان حمادة هلال طرح أغنية مسلسل المداح أسطورة العهد “على الله” على صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأغنية على الله من كلمات هادي أبو اليزيد وألحان مصطفى شكري وتوزيع  شيندي وخليل.

 

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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