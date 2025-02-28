فريق بحث لضبط متهم بالشروع في قتل آخر بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

يكثف رجال ادارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، جهودهم لتحديد هوية المتهم بالشروع في قتل شخص بطلق ناري، بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، تسبب في إصابته وتم نقله إلى المستشفى العام في حالة خطرة.

ويحاول فريق البحث جمع التحريات والمعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث واستجواب شهود العيان، لتحديد هويته وضبطه والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقي العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بسماع إطلاق نار بالحي السادس ووقوع مصاب.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي تعرض شخص لإطلاق نار في ظروف غامضة، مما أسفر عن إصابته ونقله للمستشفى المركزي، بينما لذا المتهم بالهرب

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.



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