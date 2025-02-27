الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق خط غاز فرعي بالصف (فيديو)

انفجار خط غاز بالصف،
انفجار خط غاز بالصف، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائى فحص ومعاينة آثار حريق اندلع في خط غاز فرعي بدائرة مركز الصف بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق، بينما تقوم الجهات المعنية بشركة الغاز في محافظة الجيزة بوضع تقرير عن الأسباب والعمل على إصلاح ماسورة الغاز وعودة الأمور لطبيعتها.

نجحت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق الذي نشب بخط الغاز في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات.

 

انفجار خط الغاز بمنطقة الصف

 

 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز بالظهير الصحراوي بمنطقة الصف.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارة إطفاء لإخماده، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، بعملية غلق محابس خط الغاز المجاور لحين إخماد النيران.

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المعمل الجنائي خط غاز بدائرة مركز الصف

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