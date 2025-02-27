إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مصر السويس

وقع منذ قليل حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق مصر السويس بمنطقة القاهرة الجديدة في دائرة قسم شرطة التجمع الاول، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص تم نقلهم لمستشفي الشروق، بينما تواصل الخدمات المرورية المنتشرة علي الطرق رفع حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية وسحب السيارتين عبر ونش المرور لمقر القسم.

ويقوم رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات للوقوفوعلي ملابسات الواقعة.



تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بجوار أكاديمية الشرطة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين ملاكي بطريق القاهرة السويس الصحراوي مسجلا 5 مصابين.

وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.



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