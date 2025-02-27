سيدة تحاول إنهاء حياتها بإشعال النيران في نفسها بالسيدة زينب

حاولت سيدة على إنهاء حياتها، بإشعال النيران في نفسها عقب سكبها مادة سريعة الاشتعال على جسدها "بنزين"بمنطقة السيدة زينب، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من من الأهالي محاولة سيدة إنهاء حياتها بإشعال النيران فى نفسها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث، وسيارة الإسعاف، إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على سيدة مصابة بحروق متفرقة بجسدها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وبإجراء التحريات، تبين أنها حاولت إنهاء حياتها بسكب مادة سريعة الاشتعال على جسدها وأشعلت في نفسها النيران، ولا شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.