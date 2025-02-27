حريق يلتهم مخزنا للأثاث فى مطروح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب بمخزن للأثاث المنزلي بمدينة مرسي مطروح.

حريق يلتهم مخزن للأثاث فى مطروح

حريق يلتهم مخزن للأثاث فى مطروح

تلقت الإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن مطروح بلاغا يفيد نشوب حريق في مخزن تابع لمحل للأثاث المنزلي المستعمل فى شارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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