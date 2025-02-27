الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 8 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 8 أشخاص إثر تصادم بين سيارة واخري ملاكي في المنيا


تلقت الأجهزة الامنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث بين تصادم سيارة رقم 1469 ن ط س، بأخرى رقم 7826 ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام أمام قرية البهنسا التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

مزار شمال محافظة المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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