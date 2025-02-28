فوائد المخللات للصائم.. تحفز الشهية وتعزز عملية الهضم وتمد الجسم بالأملاح المعدنية.. وهذه طريقة صناعتها وأشهر أنواعها وتحذير لهؤلاء (فيديو وصور)

يُعد المخلل جزءًا أساسيًّا من المائدة المصرية، خاصة في شهر رمضان، حيث يحرص الكثيرون على تناوله إلى جانب وجبات الإفطار والسحور. فالمخللات ليست مجرد إضافة للطعام، بل تمتلك فوائد صحية عديدة، وتُعتبر صناعة متوارثة بين الأجيال. ولإلقاء الضوء على أسرار المخلل وطرق تحضيره الفاطمية القديمة.

"محمد الحاج"، أقدم طرشجي -صانع مخللات- في منطقة دار السلام، كشف لـ “فيتو” عن أسرار هذه المهنة وأهميتها.

فوائد المخللات للصائم

يؤكد محمد الحاج أن المخللات تساعد في تحفيز الشهية وتعزيز عملية الهضم ومفيدة جدا للقولون، وهو ما يجعلها من الأطباق المفضلة لدى المصريين في رمضان. ويضيف:

"المخللات تُعد مصدرًا جيدًا للبكتيريا النافعة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، كما أنها تمد الجسم بالأملاح المعدنية التي يفقدها أثناء الصيام، خاصة الصوديوم والبوتاسيوم. لكن من المهم تناولها باعتدال، حتى لا تؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم".

وبحسب الحاج، فإن أفضل الأوقات لتناول المخللات تكون مع وجبة الإفطار لتعويض الأملاح المفقودة خلال الصيام، أو خلال السحور بكميات قليلة للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

طرق التخليل الفاطمي وأسرار الصناعة

يُعرف التخليل الفاطمي بأنه من أقدم طرق صناعة المخللات في مصر، حيث يعتمد على استخدام مكونات طبيعية وتخمير المخللات في براميل خشبية وحاليًا تم استبدالها بأخرى بلاستيكية أو زجاجية. ويوضح محمد الحاج أن هذه الطريقة تُحافظ على النكهة الطبيعية للمخلل وتمنحه مذاقًا مميزًا.

يقول محمد: "التخليل الفاطمي يعتمد على الماء والملح البحري فقط بدون أي مواد حافظة صناعية، وبعد تغير لون الماء يتم تصفية الماء ووضع ماء نظيفة, نستخدم البراميل الخشبية لأنها تساعد على تنظيم درجة الحرارة أثناء التخليل، مما يُعطي المخلل طعمًا غنيًا ومتجانسًا. كما أن عملية التخمير تستغرق وقتًا أطول، لكنها تعطي نتائج أفضل".

ويضيف أن هناك طرقًا حديثة تُستخدم اليوم، لكنها لا تعطي نفس الجودة، حيث تعتمد على الإسراع في عملية التخليل باستخدام مواد كيميائية، مما قد يؤثر على المذاق والقيمة الغذائية.

ملاحظة هامة لا تضاف التوابل الي بعد عملية النضج وقبل التقديم على المائدة، ويفضل تخليل كل نوع من الخضار في الموسم الخاص به.

أنواع المخللات والأنواع الدخيلة وأسعارها

تتنوع أنواع المخللات بين الزيتون، الليمون، الخيار، الجزر، اللفت، والفلفل الحار، ولكل نوع طريقته الخاصة في التحضير. ومع اقتراب شهر رمضان، يرتفع الطلب على المخللات بشكل كبير، وتتراوح أسعارها وفقًا لجودتها وطريقة تصنيعها , لم تعد المخللات تقتصر على الأنواع التقليدية التي سبق ذكرها فقط، بل ظهرت في الأسواق أنواع جديدة ومبتكرة تلبي أذواق المستهلكين الباحثين عن نكهات مميزة. ومن بين هذه الأنواع الحديثة التي بدأت تكتسب شهرة في مصر, مثل المانجو والليمون الأخضر والخيار القشة والأرينج.

جدول بأسعار بعض أنواع المخللات في الأسواق

يبدأ سعر كيس الطرشي البلدي ب10 جنيهات

النوع السعر للكيلو (بالجنيه) زيتون أخضر مخلل 30 - 50 زيتون كالاماتا 30 - 60 خيار مخلل 30 - 60 ليمون مخلل 40 - 70 فلفل حار مخلل 35 - 60 جزر مخلل 25 - 50 لفت مخلل 20 - 40

إقبال المصريين على المخللات في رمضان

يرى محمد الحاج أن الإقبال على شراء المخللات في رمضان يتزايد بشكل ملحوظ، حيث تُستخدم كطبق جانبي أساسي في وجبات الإفطار والسحور. ويضيف:

"الزبائن يأتون قبل رمضان بأسبوعين لشراء كميات كبيرة من المخللات، خاصة الزيتون والخيار والليمون، لأنهم يرون فيها إضافة أساسية لمائدتهم الرمضانية. كما أن بعض العائلات تفضل تحضيرها في المنزل، لكن المحلات تظل الخيار الأول لكثيرين بسبب الخبرة والجودة".

تظل المخللات جزءًا لا يتجزأ من التراث الغذائي المصري، خاصة في رمضان، حيث تضيف نكهة خاصة للأطعمة وتساعد في تعزيز الهضم واستعادة الأملاح المفقودة أثناء الصيام. ورغم التطورات الحديثة في صناعة المخللات، تبقى الطرق التقليدية مثل التخليل الفاطمي هي الأفضل من حيث الجودة والمذاق، كما يؤكد محمد الحاج، الذي لا يزال يحافظ على أسرار هذه المهنة التي توارثها عن أجداده.

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