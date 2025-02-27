إصابة موظف وزوجته في حريق منزل بسوهاج

شب حريق هائل في منزل بدائرة قسم أول سوهاج بسبب ماس كهربائي، ونتج عنه إصابة موظف مالك المنزل وزوجته بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

إصابة موظف وزوجته في حريق بمنزل بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بمنزل شهيد بشاى جندى بشاى بدائرة قسم أول سوهاج نتيجة ماس كهربائى.

ونتج عن إصابة شهيد بشاي وزوجته نجاح موسى فرج الله بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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