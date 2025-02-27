الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف المتهم بسرقة مبالغ مالية وأجهزة من شقة في المرج

فريق بحث لضبط لص
فريق بحث لضبط لص سرق شقة في المرج، فيتو

كشف أجهزة البحث الجنائي هوية المتهم بسرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة  المرج والاستيلاء علي  لاب توب ماركة HP بلغت قيمته حوالي 20 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 15 آلاف جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية التي تخص أفراد الأسرة أصحاب الشقة.

والتقطت كاميرات المراقبة  مشاهد للمتهم أثناء صعوده الشقة ونزوله محملا بالمحروقات  ولذا بالفرار.

وبتفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف الجهود وجمع التحريات والمعلومات تم التوصل إليه وكشف هوية وجار ضبطه من قبل قوات الأمن العام.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة ممتلكاته وأغراضه الشخصية من داخل الشقة محل سكنه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث قامت بتفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان في المنطقة.

وبالمعاينة تبين أن اللص استغل غياب أفراد الأسرة عن المنزل وسرق لاب توب ماركة HP بلغت قيمته حوالي 20 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية التي تخص أفراد الأسرة.


وتم تحرير محضر ضده حمل رقم 3537 لسنة 2025، ولا تزال أجهزة الأمن تعمل على جمع الأدلة وشهادات المحيطين بالحادث في محاولة لتحديد المشتبه به.

وضبط المتهم.

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اجهزة البحث الجنائي قسم شرطة المرج كاميرات المراقبة

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