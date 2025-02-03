تناولها بانتظام، 9 مشروبات تساعدك على النوم الهادئ

مشروبات تساعد على النوم الهادئ، يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلات في النوم، مثل الأرق أو النوم المتقطع أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

وقد يكون السبب وراء هذه المشكلات التوتر والقلق أو العادات الغذائية غير الصحية أو حتى الإفراط في استهلاك الكافيين.





من بين الطرق الطبيعية التي تساعد على تحسين جودة النوم تناول بعض المشروبات التي تعمل على تهدئة الأعصاب وتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء.

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن المشروبات الطبيعية تعد حلا فعالا لمن يعانون من اضطرابات النوم، حيث تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر وتحفيز النوم العميق دون الحاجة إلى الأدوية المنومة.



مشروبات تساعدك على النوم الهاديء



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها مجموعة من المشروبات التي تساعد على النوم الهادئ، مع توضيح فوائدها وكيفية تحضيرها للحصول على أقصى استفادة منها.



الأرق وقلة النوم



1. الحليب الدافئ

يُعد الحليب الدافئ من أشهر المشروبات التي تساعد على الاسترخاء والنوم العميق. يحتوي الحليب على التريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان مسؤولان عن تحسين المزاج وتنظيم دورة النوم.

كيفية تحضيره

يُفضل تسخين كوب من الحليب دون غليه، ثم شربه قبل النوم بنصف ساعة.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل أو القرفة لتعزيز فوائده وتحسين مذاقه.

2. شاي البابونج

يُعرف البابونج بخصائصه المهدئة، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على تقليل التوتر والقلق وتحسين جودة النوم. يعمل البابونج أيضًا كمهدئ طبيعي للأعصاب، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانون من الأرق.

طريقة التحضير

يُضاف كيس من شاي البابونج أو ملعقة صغيرة من أزهار البابونج المجففة إلى كوب من الماء المغلي.

يُترك لمدة 5-10 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب قبل النوم.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل لمزيد من الفائدة.



3. شاي النعناع

يتميز النعناع بقدرته على تهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات، مما يساعد على النوم العميق. كما أنه يُحسن من عملية الهضم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لمن يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي التي تؤثر على النوم.

طريقة التحضير

تُضاف أوراق النعناع الطازجة أو المجففة إلى كوب من الماء المغلي.

يُترك المشروب لمدة 5-10 دقائق قبل تصفيته وشربه دافئًا.



4. مشروب الحليب بالكركم (الحليب الذهبي)

الكركم غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الجسم وتعزيز النوم المريح. كما أن الكركمين، وهو المركب النشط في الكركم، يُساعد في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

طريقة التحضير

يُسخن كوب من الحليب ويُضاف إليه نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

يمكن إضافة القليل من العسل أو القرفة لتعزيز النكهة.

يُشرب قبل النوم بساعة لضمان تأثيره المهدئ.



5. شاي اللافندر (الخزامى)

اللافندر معروف برائحته العطرية المميزة التي تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر. تناول شاي اللافندر قبل النوم يمكن أن يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحفيز النوم العميق.

طريقة التحضير

تُضاف ملعقة صغيرة من أزهار اللافندر المجففة إلى كوب من الماء المغلي.

يُترك لمدة 5-10 دقائق ثم يُصفى ويُشرب دافئًا.



6. مشروب الليمون بالعسل

الليمون غني بفيتامين C وله تأثير مهدئ يساعد في تقليل التوتر، بينما العسل يُحفز إنتاج السيروتونين، الذي يُحسن المزاج ويساعد على النوم العميق.

طريقة التحضير

يُضاف عصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ.

تُضاف ملعقة صغيرة من العسل ويُشرب المشروب قبل النوم.



7. مشروب الموز بالقرفة

الموز غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذين يساعدان في استرخاء العضلات وتحفيز النوم العميق. أما القرفة، فتُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل التوتر.

طريقة التحضير

يُهرس نصف موزة ناضجة ويُضاف إليها كوب من الحليب الدافئ.

تُضاف رشة قرفة ويُخلط المزيج جيدًا ثم يُشرب قبل النوم.



8. شاي جذور الفاليريان (حشيشة الهرّ)

تُستخدم جذور الفاليريان منذ القدم لعلاج الأرق وتحسين جودة النوم. تحتوي على مركبات تُساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحفيز النوم العميق.

طريقة التحضير

تُضاف ملعقة صغيرة من جذور الفاليريان المجففة إلى كوب من الماء المغلي.

يُترك لمدة 10-15 دقيقة قبل تصفيته وشربه.

يُفضل شربه قبل النوم بساعة للحصول على أفضل النتائج.



9. شاي زهرة العاطفة (Passionflower Tea)

تحتوي زهرة العاطفة على مركبات مهدئة تُساعد على تقليل القلق وتحسين جودة النوم. يُنصح بشربه لمن يعانون من الأرق المزمن.

طريقة التحضير

تُضاف ملعقة صغيرة من زهرة العاطفة المجففة إلى كوب من الماء المغلي.

يُترك المشروب لمدة 5-10 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب قبل النوم.

مشروبات عشبية مفيدة

نصائح هامة لتعزيز جودة النوم



بالإضافة إلى تناول المشروبات الطبيعية المهدئة، هناك بعض العادات التي يمكن اتباعها لتحسين جودة النوم، منها:

تجنب الكافيين في المساء، لأنه يُحفز الجهاز العصبي ويُسبب الأرق.

تقليل التعرض للضوء الأزرق من الشاشات قبل النوم، حيث يؤثر على إنتاج الميلاتونين.

ممارسة التأمل أو تمارين التنفس العميق قبل النوم للمساعدة على الاسترخاء.

تحديد جدول نوم منتظم بالنوم والاستيقاظ في أوقات ثابتة يوميًا.

الحرص على توفير بيئة نوم مريحة مثل غرفة مظلمة وهادئة ودرجة حرارة مناسبة.

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