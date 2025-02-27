قناة الحياة تعرض صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين في رمضان

تحتفل شبكة تليفزيون "الحياة" بقدوم شهر رمضان المعظم، وتنقل عبر شاشتها شعائر صلاة العشاء والتراويح يوميًا خلال شهر رمضان من داخل مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وتذيع قناة الحياة شعائر صلاة العشاء والتراويح على مدار الشهر الكريم بصوت كبار القراء، من بينهما القارئ الطيب دكتور أحمد نعينع والقارئ الشهير عبد الفتاح الطاروطي.

ويؤم المصلين العديد من القراء مثل القارئ الشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أحمد تميم المراغي والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والكثير من مشاهير قراء القرآن الكريم.

الاحتفال بشهر رمضان المبارك

ويأتي ذلك ضمن احتفاء شبكة تليفزيون "الحياة" بشهر رمضان المبارك، وضمن مجموعة من التغطيات والبرنامج والمسلسلات المقرر عرضها على شاشتها خلال هذا الشهر.

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