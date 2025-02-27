المؤبد لنجار بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لنجار لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جنايات شبرا الخيمة تحكم بالمؤبد علي نجار

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

البداية عندما أحالت النيابة العامة جنايات شبرا الخيمة المتهم"محمد.ص.ع.م" ٣٣ سنة - نجار في القضية رقم ٢٤٨٠٧ لسنة ٢٠٢٤ ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٦٥٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٩/٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وأحرز جوهرًا مخدرًا ميثافيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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