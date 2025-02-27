الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المؤبد لنجار بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لنجار لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جنايات شبرا الخيمة تستكمل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب

علي طريقة سبايدر مان، لص يتسلق عقار في شبرا الخيمة هربا من الأهالي

جنايات شبرا الخيمة تحكم بالمؤبد علي نجار 
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

البداية عندما أحالت النيابة العامة جنايات شبرا الخيمة  المتهم"محمد.ص.ع.م" ٣٣ سنة - نجار في القضية رقم ٢٤٨٠٧ لسنة ٢٠٢٤ ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٦٥٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٩/٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وأحرز جوهرًا مخدرًا ميثافيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية اخبار القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يُشارك بجلسة التشاور المُجتمعى لمشروع توسعات شركة البترول بمسطرد

مدير تعليم القليوبية يزور طلابًا تعرضوا لحادث سير أثناء توجههم للمدرسة

صحة القليوبية تضبط مخزن دواجن مجمدة داخل المقابر في الخانكة

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع تدوير المخلفات بالخانكة

ads

الأكثر قراءة

قصف مطار مقديشو قبل وصول أبي أحمد بدقائق

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

لليوم الثاني على التوالي، شكوى جديدة من حسين لبيب لـ الأعلى للإعلام ضد "حارس الأهلي"

بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك أمام زد في الدوري الممتاز

البلشي يعلن عودة معامل البرج والمختبر لمشروع علاج الصحفيين

محامي نادي البنك الأهلي يكشف مفاجأة خطيرة في قضية التسريبات

أول تعليق من حماس على حادث الدهس في حيفا

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

منوعات

المزيد

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

كم تبلغ أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس؟

المزيد

انفوجراف

«من السيجار إلى البونبون».. أسعار قمر الدين في موسم رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر تفضيل الله للغة العربية عن سائر اللغات

تفاصيل برنامج "نبي الإحسان" لعمرو خالد في رمضان (فيديو)

وكيل الأزهر: الأمة تتعرض لمحاولات طمس هويتها واغتصاب أراضيها ومقدراتها

المزيد
الجريدة الرسمية