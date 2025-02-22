المشدد 6 سنوات لصنايعى وعامل وتغريمهما 100 ألف جنيه للاتجار بالحشيش في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لصنايعى وعامل وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار في الحشيش المخدر بدائرة قسم قليوب بمحافظة الـقليوبية.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.



أحالت النيابة العامة في شبرا الخيمة المتهمين:- "احمد أ س ا" ٢٣ سنة - عامل - ومقيم في: شارع جامع السلام - قرية قلما -دائرة مركز قليوب، و"سيد م س م" ٢١ سنة - صنايعي فايبر - ومقيم في: بجوار موقف قلما - دائرة مركز قليوب، في الجناية رقم ۷۹۳۱ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ١٣٧٢٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول أحرز أداة (قاطع) بدون مسوغ قانوني وبدون مبرر من الضرورة المهنية.

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