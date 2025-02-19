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حوادث

تأييد السجن 3 سنوات لسيدتين بتهمة الاتجار في البشر بشبرا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بتأييد حكم السجن 3 سنوات وغرامة 100 الف جنيه لسيدتين متهمتين بالاتجار في البشر واستخدام عدد من الاطفال في اعمال السرقة بدائرة قسم شرطة شبرا.


وجاء في أمر الإحالة أن “المتهمتين م ب، ش. ع في غضون 23 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة شبرا محافظة القاهرة، وحال كونهما من أصول المجني عليهما ارتكبتا جريمة الاتجار في البشر، بأن تعاملتا في شخصين طبيعين هما الطفلتين شريهان وآية، وكان ذلك بطريق الإستخدام بواسطة إما إستعمال القوة والعنف أو إستغلال سلطتهما عليهما حال كونهما من أصول الطفلتين أو الوعد بإعطاء مزايا مقابل الحصول على موافقتهما على الإتجار بهما وذلك بقصد إستغلالهما في أعمال السرقة”.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين استغلتا الطفلتين المجنى عليهما سالفتي الذكر تجاريا وتم استخدامهما في العمل القسرى وإجبارهما على العمل رفقتهما في أعمال السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.


وأشار أمر الإحالة إلى أن الطفلتين تمكنتا من سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها أ. ع وقيمتها 1500 جنيه.

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محكمة مستانف جنايات القاهرة قسم شرطة شبرا مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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