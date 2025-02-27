لفطار رمضاني اقتصادي وسريع التحضير، 7 وصفات مميزة بنصف كيلو صدور فراخ

لفطار رمضاني اقتصادي، مع قدوم شهر رمضان ومع ارتفاع اسغار الفراخ واللحوم، تبحث ستات البيوت عن أكلات ووصفات شهية وفي نفس الوقت غير مكلفة قدر المستطاع.



كذلك تبحث الأمهات العاملات عن وصفات سريعة التحضير واقتصادية، لتحضيرها يوم الاجازة الاسبوعية لها، وحفظها في الفريزر، لتحضيرها بشكل سريع، للأسرة على مائدة فطار رمضان.

وفي التقرير التالي، نقدم 7 وصفات مميزة بنصف كيلو صدور فراخ، تتوافر فيها كل الشروط السابقة.



فنستعرض مجموعة من الوصفات السريعة، التي يمكنك الاستمتاع بها دون الحاجة لقضاء الكثير من الوقت في المطبخ يوميًا. كما أن تحضير الطعام مسبقًا يوفر الوقت والجهد، ويساعد في التحكم في مكونات الوجبات، مما يجعل تناول الطعام أكثر صحة وفائدة.

تتبيلات الدجاج



طريقة عمل دجاج متبل بالليمون والثوم

المكونات:

- 500 جرام من صدور الدجاج

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- عصير ليمونة واحدة

- 4 فصوص من الثوم المهروس

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- ملعقة صغيرة من الأوريجانو (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في وعاء، امزجي زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل والأوريجانو.

2. أضيفي صدور الدجاج إلى الخليط واغمرها جيدًا في التتبيلة.

3. اتركي الدجاج في التتبيلة لمدة 30 دقيقة في الثلاجة.

4. قومي بشوي الدجاج على الشواية أو في المقلاة حتى ينضج تمامًا.

5. بعد أن يبرد، يمكن تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة ووضعها في أكياس تخزين الفريزر.

طريقة عمل دجاج بالكاري

المكونات:

- 500 جرام من صدور الدجاج، مقطعة إلى مكعبات

- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

- 1 بصلة مفرومة

- 2 فص ثوم مهروس

- 1 ملعقة كبيرة من معجون الكاري

- 1 علبة من حليب جوز الهند

- ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير:

1. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلّب حتى يذبل.

2. أضيفي مكعبات الدجاج وقلّب حتى يتغير لونها.

3. أضيفي معجون الكاري وامزجي جيدًا، ثم أضيفي حليب جوز الهند واطبخي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

4. بعد أن يبرد، يمكن نقل الخليط إلى أكياس تخزين الفريزر.

طريقة عمل فراخ بصوص الصويا والعسل

المكونات:

- 500 جرام من صدور الدجاج

- 3 ملاعق كبيرة من صوص الصويا

- 2 ملعقة كبيرة من العسل

- 1 ملعقة كبيرة من الخل

- 1 فص ثوم مهروس

طريقة التحضير:

1. في وعاء، اخلطي صوص الصويا والعسل والخل والثوم.

2. أضيفي صدور الدجاج إلى الخليط واتركيها لتتبل لمدة ساعة.

3. قومي بشوي أو قلي الدجاج حتى ينضج تمامًا.

4. بعد التبريد، يمكن تقطيع الدجاج ووضعه في أكياس تخزين.

طريقة شاورما الفراخ

طريقة عمل شاورما الفراخ

المكونات:

- 500 جرام من صدور الدجاج، مقطعة إلى شرائح

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- 1 ملعقة صغيرة من كل من: الكمون، البابريكا، الكزبرة الجافة

- ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير:

1. في وعاء، اخلطي زيت الزيتون والتوابل مع الدجاج.

2. اتركي الدجاج ليتبل لمدة ساعة.

3. اطبخي الدجاج في مقلاة حتى ينضج.

4. بعد التبريد، يمكن وضع الشاورما في أكياس تخزين.

طريقة عمل فراخ محشوة بالخضار

المكونات:

- 500 جرام من صدور الدجاج

- 1 فلفل رومي مفروم

- 1 جزرة مبشورة

- 1 بصلة مفرومة

- ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير:

1. اخلطي الفلفل والجزر والبصل مع الملح والفلفل.

2. قومي بحشو قطع صدور الدجاج بالخليط ثم اغلقيها باستخدام أعواد الأسنان.

3. اطبخي الدجاج في المقلاة أو الفرن حتى ينضج.

4. بعد أن يبرد، يمكن تخزينه في أكياس الفريزر.

طريقة البانيه المقرمش

طريقة عمل البانيه المقرمش



طريقة عمل البانيه بطريقة سهلة، يعد من المصاعب التي قد لا تجيدها بعض ستات البيوت.

لكننا نسهل الصعب، ونقدم طريقة عمل البانيه بطريقة احترافية

مكونات البانيه

نصف كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح متوسطة.

بصلة مفرومة يؤخذ منها ماؤها فقط

فصين ثوم مفرومين

ملح

فلفل

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ثوم بودرة

بصل بودرة

ملعقة سكر

دقيق

بقسماط مطحون

بيضتين

ملعقة نشا

طريقة عمل البانيه المقرمش

في وعاء توضع شرائح البانيه بعد غسلها، ويوضع عليها ماء حتى يغطيها، ويضاف له ملعقة كبيرة ملح، وملعقة كبيرة من السكر، ورشة فلفل أسود، ويترك في تلك التتبيلة لمدة تقل عن 3 ساعات، ولا تزيد عن 5 ساعات.

بعد ذلك تنشل الفراخ من الماء، ويشطف بالماء جيدا.

يضاف لشرائح الفراخ، ماء البصل، والثوم المفروم، وكل التوابل، ويترك في التتبيلة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نغمس كل شريحة في الدقيق، من جميع الجهات، لتأخذ طبقة رقيقة.

وبعد ذلك نخفق البيضتين، ونضيف لهم رشة فلفل أسود، ونضع فيهم كمية الفراخ، مع التقليب جيدا، حتى يغطي البيض كل شرائح البانيه.

نضيف بعد ذلك ملعقة النشا، إلى كمية كافية من البقسماط، ونغمس كل شريحة في البقسماط، ليغطيها من جميع الجهات.

بعد أن ننتهي من كل الكمية، نضع على النار، كمية من الزيت، وعندما يسخن، نقلي فيه البانيه، حتى يكتسب اللون الذهبي المميز، وننشله، ونضعه في مصفاه، حتى يتخلص من أي زيت زائد.

ملحوظة:

لا يوضع البانيه فور خروجه من الزيت على ورق تنشيف؛ حتى يحتفظ بقرمشته، والبديل أن يوضع في مصفاة، حتى يتخلص من أي زيوت لازالت عالقة به.

كفتة الفراخ



طريقة عمل كفتة الفراخ بكل سهولة

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل كفتة الفراخ، باحترافية زي الجاهزة، وبخطوات سريعة، ونتيجة مضمونة، لتقدميها لأفراد الأسرة كوجبة للفطار متكاملة العناصر الغذائية.



مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية

نصف كيلو دجاج مخلي

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات "جارام ماسالا" الهندية أو بهارات عادية

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 حبة فلفل أخضر أو أحمر حار مفروم ناعم (أو نصف حبة فلفل أخضر عادي مفروم )

4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة كبيرة نعناع فريش مفروم أو ملعقة صغيرة جاف (اختياري)

ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم أو ربع ملعقة صغيرة جاف

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

بيضة مخفوقة بالشوكة

2 ملعقة كبيرة جبن مبشور أى نوع حسب الرغبة (اختياري ممكن الاستغناء عنه)

2 ملعقة كبيرة بقسماط خبز مطحون

طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية

نضع الفراخ المخلية، صدور أو صدور مع الأفخاد، في محضر الطعام.

نضيف إليه الفلفل الحار أو العادى والكزبرة الخضراء والنعاع والبصل والثوم وكل التوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.

نفرم المكونات معا مع عدم الإفراط فى الفرم، حتى لا يصبح الخليط مثل العجينة.

بعد الفرم نضع الخليط فى بولة عميقة، ونضيف عليه البيضة تدريجيا، ونخلط لأنه يمكن الاكتفاء بنصف البيضة فقط، حتى لا يصبح الخليط ناعم.

نضيف البقسماط المطحون، مع الجبن المبشور، ونخلط، ثم نغطى البولة وندخلها الثلاجة 2 ساعة، حتى نسهل عملية التشكيل.

بعد مرور الوقت، نحضر شواية وتدهن بالزيت وتترك حتى تسخن جيدا، ثم نشكل الخليط على أسياخ.

توضع على الشواية، مع تركها 10 دقائق، حتى تنضج مع تحريك السيخ.

يمكن بعد نضج كفتة الفراخ المشوية، أن يوضع فى صينية، ونحمي قطعة فحم على النار، وتوضع على قطعة ورق فويل، وتوضع فى وسط الصينية ونصب عليها ملعقة زيت، ونغطى الكفتة، وتترك دقائق، ثم توضع فى طبق التقديم.

لو لم يكن لديكِ الاسياخ يمكن تشكيلها باستخدام يد ملعقة خشب، ثم نخرجها وتسوى على الشواية مع قلبها، حتى تنضج من جميع الجهات.

وبعد نضج كفتة الفراخ المشوية، ترفع وتقدم مع سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

التخزين والاستخدام

عند تخزين الوصفات في الفريزر، من المهم التأكد من تعبئة الأكياس بشكل محكم لتجنب دخول الهواء. يُفضل استخدام أكياس مخصصة للتخزين أو علب محكمة الإغلاق.

يمكن استخدام الوصفات المخزنة في أي وقت من خلال إخراجها من الفريزر ووضعها في الثلاجة لتذويبها، أو استخدامها مباشرة في الطهي.



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