الإثنين 06 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كفتة الأرز، أكلة سريعة التحضير وموفرة

كفتة الأرز، فيتو
كفتة الأرز، فيتو

طريقة عمل كفتة الأرز، من الأكلات المصرية التي تحمل الذكريات للعديد من الأمهات والآباء، فكفتة الأرز من الأكلات التي توارثناها عن الأجداد، والتي يعشق طعمها الصغار والكبار، سواء وهي محمرة، أو بعد أن توضع في صلصة الطماطم، وطريقة عمل كفتة الأرز من الطرق سهلة التحضير، كما أنها غير مكلفة، وتوفر في الميزانية.

 

طريقة عمل كفتة الأرز

وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة الأرز في البيت، وهي من الوصفات المصرية الشهيرة لعمل الكفتة.

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مكونات كفتة الأرز:

 

٥٠٠ جرام لحم بقرى مفروم

بصلة مكعبات

كوب من البقدونس مفروم

كوب أرز مطحون

ملعقة كبيرة بهارات لحم

٣ فص ثوم مفروم ناعم

٢ ثمرة بطاطس مكعبات

ملح وفلفل

 

طريقة تحضير صوص الطماطم

 

٤ حبات طماطم مقطعة مكعبات

ملعقة كبيرة صلصة

٢ كوب ماء

مكعب مرقة

ملح وفلفل

 

خطوات عمل كفتة الأرز

 

نبدأ بضرب الطماطم مع الماء في الخلاط، ثم نشوح الثوم المفروم فى زيت على النار حتى يشقر، ثم نضيف الطماطم وملعقة صلصة، ونتركهم حتى تتسبك.

نضع في محضرة الطعام اللحم والبصل والبقدونس والثوم والملح والفلفل والبهار، وكوب أرز مطحون، ويخلط المزيج حتى التجانس.

نشكل الكفتة كرات متوسطة، ثم تقلى في زيت غزير وساخن حتى النضج.

عند بدأ غليان صوص الطماطم، توضع البطاطس المقطعة، ثم الكفتة المقلية، وتترك حتى تمام النضج، وتقدم مع الأرز الأبيض 

 

طريقة عمل سلطة البنجر

سلطة البنجر السريعة، فيتو

ويمكن تقديم سلطة البنجر مع كفتة الارز، كطبق شهي يفتح النفس مع الكفتة.

 

 مكونات وطريقة سلطة البنجر

 

كوب بنجر مسلوق مكعبات

٢ فص ثوم مفروم 

١/٤ كوي بقدونس مفروم 

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة عصير ليمون

تخلط المكونات معا جيدا وتقدم.

 

طريقة عمل كفتة داوود باشا

كذلك تقدم الشيف داليا، طريقة عمل كفتة داوود باشا، بكل أسرارها وخطواتها، التي تساعدك على إتقان عملها، ومن أول مرة.

 

 مكونات كفتة داوود باشا:

كفتة داود باشا، فيتو

500 جرام لحم مفروم

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بهار لحم

ملعقة كبيرة زعتر طازج

3 ملعقة كبيرة بقسماط

ملح وفلفل

 

 مقادير الصوص الأحمر:

 

3 طماطم

3 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1\2 كوب ماء

مكعب مرقة

2 فص ثوم مفروم ناعم

ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار

ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار

ملح وفلفل

 

 خطوات عمل كفتة داوود باشا:

 

بوعاء نضع اللحم والبهارات والبصل والزعتر، ونمزج جيدا حتى يتجانس الخليط، ثم نضع البقسماط أخر خطوة ونقلب جيدا، حيث يعمل البقسماط على تماسك اللحم أثناء القلي، ثم نشكل اللحم لكرات متساوية الحجم.

بطاسة القلي نضع 4 ملاعق كبيرة من الزيت، ثم نقلي كرات الكفتة حتى 3\4 طهي، وتترك جانبا بنفس طاسة القلي.

نضع الثوم ثم نضع معجون الطماطم، ويقلب قليلا، لحين تحضير صوص الطماطم، عن طريق خفق ثمرات الطماطم مع مقدار الماء.

بعد خفق الطماطم توضع مباشرة مع الثوم والمعجون، ونقلب قليلا ويترك لتطهى قليلا حوالى 5 دقائق، ثم نضع الكفتة التي تم تحضيرها مسبقا، والفلفل الحار، ويترك على نار متوسطة، إلى أن تطهى جيدا لمدة 15 دقيقة.

وتقدم الكفتة مع الأرز الأبيض.

 

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