الأربعاء 26 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الحواوشي لغداء سريع قبل رمضان وغير مكلف

طريقة الحواوشي
طريقة الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي، من الأكلات المصرية الشهيرة، وهو سريع التحضير، كما أنه من الأكلات غير المكلفة، ويصلح كوجبة غداء سريعة التحضير، كما أنها مغذية.
 

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ولكن طريقة عمل الحواوشي، زي الجاهزة في المحلات والعربيات لا تجيد الكثير من ستات البيوت عملها، والكثيرات يجتهدن، حتى لا يشتري أبنائهم الحواوشي من المحلات، حفاظا على صحتهم.

وطريقة عمل الحواوشي من الطرق سهلة التحضير، ويمكن تعلم طريقته سريعًا.


طريقة عمل الحواوشي زي الجاهز
 

وتقدم الشيف نشوة منصور، طريقة عمل عجينة الحواوشي في البيت، زي الجاهز، وفي اسرع وقت.
 

 

الحواوشي البلدي
الحواوشي البلدي


مكونات عمل الحواوشي:

نصف كيلو لحم مفروم (خليط من لحم الغنم ولحم العجل او كله لحم عجل) 
حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم بالسكين 
3 حبات طماطم كبيرة مبشورة 
2 فص ثوم كبير مفروم ناعم 
ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
ملعقة صغيرة من السبع بهارات 
نصف ملعقة صغيرة من بهار الكبابة الصينى المطحون 
ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
ربع كوب بقدونس فريش مفروم 
ملعقة كبيرة طحينة 
2ملعقة صغيرة دبس رمان 
حبة فلفل حار مفرومة ناعم (اختياري) 
ربع كوب زيت زيتون 
عدة أرغفة من العيش البلدي

 

طريقة عمل الحواوشي البلدي:
نبشر الطماطم؛ ولابد من مراعاة أنه في حالة كان العيش البلدي رقيق، فلابد أن نصفى الطماطم من الماء تماما، حتى لا يتشربها العيش، ولو العيش البلدي سميك نترك الماء بها.
بعد ذلك نفرم البصلة بالسكين ناعم.
نحضر بولة عميقة؛ ونضع فيها اللحم المفروم مع البصلة والثوم المفرومين، وبشر الطماطم والفلفل الاخضر المفروم، والملح والفلفل والبهارات والقرفة ودبس الرومان، والطحينة والبقدونس، ونخلط المكونات معا.
  نحضر العيش البلدي؛ ونحشيه بالخليط ويدهن العيش البلدي بزيت الزيتون من الجهتين.
نرص القطع بعد الحشو فورا فى صينية فرن، ولا تترك بعد الحشو حتى لا يتشرب العيش البلدي السوائل، حتى يصبح مقرمشا بعد خبزه.
بعد رصه فى الصينية يخبز في فرن ساخن حوالى 20 دقيقة، على 180 درجة، حتى يحمر.
ويمكن أن يشوى على الفحم أو على شواية بالكهرباء.
ويقدم ساخنا مع المخلل وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل الحواوشي اللبناني

الحواوشي اللبناني
الحواوشي اللبناني

وتقدم الشيف نشوة، طريقة عمل الحواوشي اللبناني، والذي يعرف أيضا باسم (عرايس لبناني).

مكونات الحواوشي اللبناني:
نصف كيلو لحم مفروم (خليط من لحم الغنم ولحم العجل او كلة لحم عجل) 
حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم بالسكين 
3 حبات طماطم كبيرة مبشورة 
2 فص ثوم كبير مفروم ناعم 
ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
ملعقة صغيرة من السبع بهارات 
نصف ملعقة صغيرة من بهار الكبابة الصينى المطحون 
ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
ربع كوب بقدونس فريش مفروم 
ملعقة كبيرة طحينة 
2ملعقة صغيرة دبس رمان 
حبة فلفل حار مفرومة ناعم (أختيارى) 
ربع كوب زيت زيتون 
عدة ارغفة من الخبز الشامى
( ملحوظة: يمكن أضافة جبن موتزاريلا أو جبن قشقوان مع العرايس اللبنانى؛ حسب الرغبة).

 

خطوات عمل عجينة الحواوشي اللبناني

نبشر الطماطم؛ ولابد من مراعاة أنه في حالة كان الخبز الشامي رقيق، فلابد أن نصفى الطماطم من الماء تماما، حتى لا يتشربها الخبز، ولو الخبز الشامى سميك نترك الماء بها.
بعد ذلك نفرم البصلة بالسكين ناعم.
نحضر بولة عميقة؛ ونضع فيها اللحم المفروم مع البصلة والثوم المفرومين، وبشر الطماطم والفلفل الاخضر المفروم، والملح والفلفل والبهارات والقرفة ودبس الرومان، والطحينة والبقدونس، ونخلط المكونات معا.

نحضر الخبز الشامي؛ ويقطع نصفين أو أربع قطع، ونحشيها بالخليط وتدهن بزيت الزيتون من الجهتين.
نرص القطع بعد الحشو فورا فى صينية فرن، ولا تترك بعد الحشو حتى لا يتشرب الخبز السوائل، حتى يصبح مقرمشا بعد خبزة.
بعد رصة فى الصينية يخبز في فرن ساخن حوالى 20 دقيقة، على 180 درجة، حتى يحمر.
ويمكن أن يشوى على الفحم أو على شواية بالكهرباء.
ويقدم ساخنا مع حليب رايب وسلطة حمص أو لبنة وبالهنا والشفا.

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