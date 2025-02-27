الخميس 27 فبراير 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بمدارس إدارة غرب المنصورة

جولة تعليم الدقهلية
جولة تعليم الدقهلية

واصل بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية جولاته الميدانية علي مستوى الإدارات التعليمية واستهدفت اليوم إدارة ومدارس غرب المنصورة.

وكيل تعليم الدقهلية يواصل جولاته بمدارس المنصورة 

ورافق وكيل  تعليم الدقهلية  الدكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية بمتابعة مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل مديرية تعليم الدقهلية 

واستهدفت الزيارة تفقد مدرستي: شجرة الدر الإعدادية بنات والشهيد خالد الطوخى الابتدائية.

واطلع وكيل المديرية على قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات، وأثنى وكيل المديرية على نسب حضور الطلاب بالمدرسة محل الزيارة، وأكد على أهمية حضور الطلاب.

مناقشة الطلاب  في محتويات المناهج الدراسية

كما أثنى على المستوى العلمي للطلاب بعد التحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية، وشجعهم على بذل مزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية. 

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