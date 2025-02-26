الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد سيارات بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد سيارات بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، سيارات بيع اللحوم البلدية، والتي ستتوجه غدا صباحا لمركزي السنبلاوين، ومنية النصر، لبيع اللحوم بسعر 260 جنيه، وكل يوم تتوجه لمركز حتى تغطي جميع مراكز المحافظة تباعا، في إطار مبادرة الدقهلية لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة.

محافظ الدقهلية يتفقد سيارات بيع اللحوم البلدية والتي تباع بسعر 260

وأكد محافظ الدقهلية أن المبادرة تهدف إلى توفير اللحوم المدعومة للمواطنين في أماكن إقامتهم، وتوفير المسافات، في المراكز والقرى، بمبادرة "هنجيلك لحد عندك" بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والطب البيطري، والمجتمع المدني، ومواطنون ضد الغلاء، بعد رصد الإقبال الكبير خلال الفترة الماضية، لتبيع اللحوم بسعر 260 جنيه لحم ضاني بلدي، ومكافحة الغلاء غير المبرر.

المبادرة مستمرة طوال شهر رمضان الكريم لتوفير السلع 

وأوضح محافظ الدقهلية أن المبادرة مستمرة طوال شهر رمضان الكريم لتوفير السلع بما يتناسب مع دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، من خلال منافذ ومبادرات تغطي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة بأشكال متعددة، تشمل منافذ بيع السلع الغذائية، ومنافذ بيع اللحوم، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، وأسواق اليوم الواحد، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والمحاسب علي حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة بتموين الدقهلية، وعدد من رجال المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالدقهلية.

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