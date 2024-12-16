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أخبار مصر

أماكن إجراء اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا وروسيا والسودان

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

 أعلنت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي عن إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، والراغبين في الالتحاق بـالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، في تخصصات (الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة)، وذلك يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.

أماكن إجراء اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا وروسيا والسودان 

وستُجرى اختبارات تحديد المستوى في (كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وكلية الهندسة جامعة عين شمس)، وذلك على النحو التالي:

طلاب الطب البشري: سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 21 /12 /2024، في الحادية عشرة صباحًا (11:00)، على أن يكون مقر لجنة الامتحان بالقاعة الكبرى للامتحانات بكلية طب قصر العيني، ويجب حضور الطالب قبل موعد الامتحان بنصف ساعة ومعه صورة من تحقيق الشخصية الخاص به.

طلاب الصيدلة: سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 21/12/2024، في الحادية عشرة صباحًا (11:00)، في (مدرج د/ علي إبراهيم)، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، ويجب على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب، ومساعدتهم في التوجه إلى مقر اللجنة.

طلاب طب الأسنان: سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 21 /12 /2024، في العاشرة صباحًا (10:00)، في مدرجات الطلاب 2، ويكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسـوف يتـم تحديد المسار إلـى مكان أداء الامتحانات بلوحات إرشادية، ويجب على الطلاب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.

طلاب الهندسة: سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 21 /12 /2024، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا (12:30)، في قاعة 701A، على أن يكون دخـول الطلاب من بوابة رقم 2، ويجب على الطالب إحضار بطاقـة الـرقم القومي وصورة منهـا لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية. 

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى، تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

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