أول تعليق لعميد الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحه ووصوله مصر (فيديو)

أدلى عميد الأسرى الفلسطينيين وصاحب أطول فترة اعتقال في العالم المحرر نائل البرغوثي، بتصريحات بعد تحريره بصفقة المقاومة ووصوله إلى أرض مصر.

صاحب أطول فترة اعتقال في العالم

وقال في مقطع فيديو نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، اليوم الخميس: «في هذا اليوم الذي فرح فيه أبناء شعبنا بإطلاق سراح ثلة من الأسرى، نتوجه إلى كل أهلنا في غزة من الأطفال والنساء والمقاومين؛ جندًا وقادة، بالتحية. مهما كان من الكلمات في المعاجم فإنها لا توفي أهل غزة المقاومين الشجعان حقهم، كما نتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا في العالم وأحرار العالم. سيبقى هدف أبناء شعبنا صغيرًا وكبيرًا عبر التاريخ وحدة الأمة العربية لتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها».

الإفراج عن نائل البرغوثي

وفجر اليوم الخميس، أفرجت إسرائيل عن البرغوثي ضمن مئات الأسرى الفلسطينيين المحررين، في إطار الدفعة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب.

"المعاجم لا توفي أهل غزة"..



كلمات عميد الأسرى الفلسطينيين وصاحب أطول فترة اعتقال في العالم المحرر نائل البرغوثي بعد تحريره بصفقة المقاومة ووصوله أرض مصر. pic.twitter.com/Nnnd78ZuvX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 27, 2025

وأمضى البرغوثي ما مجموعه أكثر من 44 عاما متنقلا بين زنازين السجون الإسرائيلية، ويعد أبرز رموز الحركة الفلسطينية الأسيرة.

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