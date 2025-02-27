أصعب امتحان!

أصعب اختبار يعيشه الإنسان هو امتحان العلاقات الإنسانية، وهنا لا مفر إن أردت الراحة لقلبك أن تحتكم لقانون مهم يغفله أو يجهله كثير من الناس؛ وهو أن "رضا الناس غاية لا تُدرك، ورضا الله غاية لا تترك"؛ فإن رضى الله فماذا يضيرك إذا سخط البشر وما أكثر ما يسخطون ويجحدون.. هذا حكم الله على بني الإنسان قال تعالى "إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ".. قال الترمذي: الكنود هو الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم.



فتذكر وأنت تتعامل مع الناس أنك لا تتعامل مع مخلوقات منطقية، بل مع مخلوقات عاطفية، مخلوقات ممتلئة بالشر والكبرياء والغرور. والانتقاد.. وأن شرارة ربما سببت انفجارًا في مخزن البارود فاحذر أن ينزلق بك الغضب إلى الهاوية.. فالكلمة كالرصاصة إذا خرجت لا تعود إلا بإحدى اثنتين إما تأليف القلوب أو تدميرها!



إعلم أن الكراهية لا تنتهي إنما ينهيها الحب، فالكراهية نار تشتعل في القلوب والحب ماء جعله الله أصل الحياة، فإذا أصاب الماء نارًا أطفأها حتى نار الحسد.. ولا ينتهي الجدال بالجدال، إنما باللباقة والدبلوماسية والرغبة الصادقة في فهم وجهة نظر الشخص الآخر، ولذلك قيل إن كسب القلوب أولى من كسب المواقف؛ وأفضل طريقة لكسب الجدال هو تجنبه.



تقبَّل ماضيك دون ندم أو جزع ولا تيأس من إصلاح نفسك مهما تكن عصية على الصلاح، وتعامل مع حاضرك بثقة، وواجه مستقبلك دون خوف، وتذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقًا عليه بالأمس، وأن حسن الظن بالله يجعلك تتوقع الأحسن وحتى لو نزل البلاء فإنه ينزل مصحوبًا باللطف من الله سبحانه..

فلا تنتظر البلاء وادفع مخاوفك بالدعاء، فالدعاء والقضاء يتصارعان، ورب دعوة صادقة تصدت للبلاء، وإلا فبمَ نفهم قول الله تعالى "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ" (سورة النمل:62).



وإعلم أن الدعاء عبادةٌ لا تنقطع، سُقيا الروح، غيثٌ للقلب، أعمالٌ تُرفع وحياةٌ تهنأ؛ فالنفس حين تنبض بالدعاء، ترقد بين رحمة الله، تستقيم لا تندثر ولا تنحرف، وقربٌ من الله عزّ وجل، قال تَعَالَى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ" (البقرة: 186)، فاسأل الله الذي يفرح بسؤالك ودع البشر الذين إن سألتهم غضبوا أو تهربوا منك!

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