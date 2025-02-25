الجامعات الأهلية.. ما لها وما عليها!

أعرق جامعات مصر وهي جامعة القاهرة بدأت كجامعة أهلية قبل ثورة يوليو 1952، إذ افتتحت عام 1908 باسم الجامعة المصرية، وكانت جامعة أهلية أنشئت بالتبرعات؛ ما يعنى أن تجربة الجامعات الأهلية ليست شيئًا مستحدثًا، لكن المستحدث هنا هو التوسع في تلك الجامعات حتى بلغ عددها اليوم في مصر 22 جامعة أهلية تضم نحو 98 كلية وافق عليها مجلس الجامعات الأهلية أخيرًا.

مثل هذا الرقم -كما يقول د.حسن على أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة قناة السويس على صفحته بفيس بوك- يمثل نقلة نوعية في توجه الدولة نحو تقليل كثافة الطلاب في الجامعات الحكومية؛ فلا توجد كلية في العالم بها من 40 ألفًا إلى 60 ألف طالب كما كان يحدث في تجارة عين شمس مثلا!



التوسع في الجامعات الأهلية بضوابط موضوعية يمكنها حل مشكلة الكثافات داخل المدرجات وقاعات الدرس والمعامل؛ فالتوجه نحو جامعات لا تزيد كثافتها على عشرة آلاف طالب في كلياتها مجتمعة يعني أن الكلية لا تزيد عن ألف طالب بجميع الفرق والمراحل التعليمية.. هنا تبقى مثل هذه الخطوة إيجابية لتحسين جودة التعليم العالي، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لضمان تحقيق أهدافها..

فثمة تحديات عديدة تضع التجربة الوليدة على المحك، إذ يمكن لهذه الجامعات أن تصبح ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية بمصر، والمساهمة في إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا؛ لكن دعونا نتساءل مع الدكتور حسن: هل هناك تخصصات جديدة بتلك الجامعات غير موجودة في الجامعات الحكومية أم ستكون تكرارا لتخصصات موجودة أصلا في الحكومية والخاصة؟

وهل يتوفر لهذه الجامعات الوليدة هيئات تدريس تكفي لانتظام الدراسة بها بمعدلات مرضية؟ وهل يتحقق تكافؤ الفرص فيما يخص مجاميع الطلاب المقبولين بها قياسًا بنظرائهم المقبولين بالجامعات الحكومية التي تقبل بمجاميع عالية مثل الطب والهندسة والإعلام والعلوم السياسية كلها فوق التسعينات.. بينما يقابلها طلاب كليات الجامات الخاصة المعاهد العليا بمجاميع لا تزيد عن 55% إلى 70%؟َ!

وماذا عن الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر بتلك الكليات الأهلية هل تتوافر بها الامكانات المادية اللازمة.. وهل تحقق معايير الجودة والكفاءة المطلوبة؟!



لا شك أن الجامعات الأهلية في مصر نموذج تعليمي حديث يهدف لتقديم تعليم متميز بأسعار أقل من الجامعات الخاصة، مع الحفاظ على استقلالية إدارية ومالية بعيدة عن التمويل الحكومي المباشر. ورغم هذا الدور الواعد لتلك الجامعات، فلا تزال هناك تحديات وسلبيات تحتاج إلى معالجة لضمان تحقيق أهدافها يتعلق بعضها بارتفاع المصروفات الدراسية، ونقص الكوادر الأكاديمية المؤهلة ونقص المعامل والمختبرات الحديثة.



كما أن هناك تحديًا آخر يتمثل في الاعتراف المحلي والدولي؛ فبعض الجامعات الأهلية لا تزال في طور الحصول على الاعتراف الأكاديمي الكامل محليًا ودوليًا، مما قد يؤثر على فرص خريجيها في سوق العمل العالمي، وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات الدولية مع جامعات عالمية لتحسين جودة التعليم وتبادل الخبرات.



كما لا يزال بعض تلك الجامعات خصوصًا في الأقاليم في حاجة لتعزيز كفاءة البحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لدعم الابتكار والتطوير.. ويبقى أن التجربة مهمة ومفيدة وجديرة بالاهتمام والتحديث، ونرجو أن توفر دعمًا ماليًا للطلاب المتفوقين بمنح دراسية وتسهيلات مالية تحقق الغاية الأكبر من وجودها لتطوير البحث العلمي، وتحسين التدريس الجامعي بتوفير كوادر أكاديمية مؤهلة وتدريبهم على أحدث أساليب التدريس الجامعية في العالم.

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