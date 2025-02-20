فوائد الزنك، للصحة العقلية وصحة الجلد والجهاز الهضمي

فوائد الزنك، يُعد الزنك من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات قليلة، ولكنه يلعب دورًا محوريًا في العديد من الوظائف الحيوية بالجسم، ولكن لا يستطيع الجسم إنتاج الزنك أو تخزينه، لذلك يجب الحصول عليه من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

وأوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الزنك معدن أساسي يلعب دورًا مهمًا في العديد من الوظائف الحيوية بالجسم، بدءًا من دعم المناعة والتئام الجروح وصولًا إلى تحسين صحة الدماغ والقلب والعظام.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، فوائد الزنك المتعددة، وأهميته للصحة العامة.



أهمية الزنك للجهاز المناعي



الزنك للصحة

يُعتبر الزنك من أقوى العناصر التي تدعم جهاز المناعة، إذ يساعد في تنشيط الخلايا المناعية ومكافحة الالتهابات. تشير الأبحاث إلى أن نقص الزنك يمكن أن يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، كما أن تناوله عند ظهور أعراض البرد يساعد في تقليل مدة المرض وشدته. يعمل الزنك على تعزيز إنتاج كريات الدم البيضاء، مما يسهم في الدفاع عن الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا.



دور الزنك في التئام الجروح وصحة الجلد

يُعد الزنك عنصرًا أساسيًا في تكوين الكولاجين، وهو البروتين الذي يساعد في التئام الجروح وإصلاح الأنسجة التالفة. لهذا السبب، يُستخدم في علاج الجروح والحروق وحتى الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما. أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك يكون لديهم التئام جروح أبطأ. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الزنك كمضاد أكسدة، مما يحمي البشرة من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة ويقلل من علامات التقدم في السن.



تأثير الزنك على الصحة العقلية ووظائف الدماغ

يلعب الزنك دورًا مهمًا في وظائف المخ، حيث يؤثر على عمليات الإدراك والذاكرة والانتباه. يرتبط نقص الزنك بالإصابة ببعض الاضطرابات العصبية مثل الاكتئاب والقلق، وقد أظهرت الأبحاث أن مكملات الزنك قد تساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب. كما يُعتقد أن الزنك يساهم في الوقاية من الأمراض التنكسية مثل الزهايمر.

فوائد الزنك للخصوبة والصحة الإنجابية

يُعد الزنك ضروريًا لصحة الرجال والنساء على حد سواء، فهو يعزز إنتاج الهرمونات الجنسية ويحسن الخصوبة. عند الرجال، يساعد الزنك في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون، وهو أمر مهم لصحة الحيوانات المنوية. أما عند النساء، فإنه يلعب دورًا في تنظيم الدورة الشهرية ودعم صحة المبايض. بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الزنك يقلل من خطر حدوث مضاعفات الحمل ويحسن من تطور الجنين.

دور الزنك في صحة الجهاز الهضمي

يُسهم الزنك في تحسين عملية الهضم من خلال دوره في تحفيز إنزيمات الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد في الوقاية من الإسهال المزمن، خاصة لدى الأطفال في الدول النامية. وقد أثبتت دراسات أن مكملات الزنك فعالة في علاج الإسهال الحاد وتقليل مضاعفاته. كما يلعب الزنك دورًا في تقليل الالتهابات المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة.

الزنك وصحة القلب والأوعية الدموية

تُشير الدراسات إلى أن الزنك يساعد في خفض مستويات الالتهابات في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يعمل على تنظيم مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مما يحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم الزنك في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية عن طريق منع تراكم اللويحات الدهنية داخل الشرايين.

تأثير الزنك على العظام والمفاصل

يُعد الزنك من المعادن المهمة لصحة العظام، حيث يساعد في تكوين الخلايا العظمية الجديدة ويمنع هشاشة العظام، خاصة عند كبار السن. كما أن له تأثيرًا مضادًا للالتهابات، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.

مصادر الزنك الغذائية



مصادر الزنك

يمكن الحصول على الزنك من مصادر غذائية متنوعة، ومن أبرزها:

المأكولات البحرية مثل المحار والجمبري.

اللحوم الحمراء والدواجن.

المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو.

البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا.

البذور مثل بذور القرع وبذور الكتان.

منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا.

أعراض نقص الزنك



يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى مجموعة من المشكلات الصحية، منها:

ضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

تأخر التئام الجروح.

تساقط الشعر وجفاف البشرة.

فقدان الشهية ونقص الوزن.

مشاكل في النمو عند الأطفال.

اضطرابات المزاج والاكتئاب.

ضعف الإحساس بالتذوق والشم.

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